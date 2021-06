Edwin Cardona, ansioso de conocer el rival en la Copa América

Edwin Cardona se ha convertido en un jugador importante en la Selección Colombia, que espera conocer este domingo el rival en la Copa América.

La meta. Todas las selecciones cuando inician un torneo tienen el sueño de ser campeones. Pasa igual con nosotros que desde que nos ponemos esta camiseta tenemos el sueño de dejarla en alto.



Su trabajo. Siempre trato de dejar los delanteros mano a mano, hay que encontrar el juego dependiente del partido, trato de buscar siempre los espacios.



Lecciones. Todas las selecciones están en crecimiento. Uruguay por ejemplo está haciendo una renovación. Paraguay también tiene jugadores extraordinarios. Ellos se hacen fuertes con la pelota quieta.



El método. Hay chicos nuevos, tenemos una metodología diferente. Me he sentido muy cómodo, vengo a aportar mi grano de arena a la Selección. Ahora todos debemos correr, con el talento no basta.



Aspiraciones. Para lo que aspiramos, no se puede escoger rival, todos los rivales son duros. Ya queremos saber el rival para preparar el partido esta semana que viene.



Ausencia de Cuadrado. Él es muy importante, igual todos tenemos la confianza del Profe. Perdemos un jugador de mucho liderazgo, pero ahí estamos todos a disposición del grupo.



