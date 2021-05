La dura posición de Édinson Cavani sobre la Copa América en Colombia

Édinson Cavani, uno de los referentes de la Selección de Uruguay, fue contundente en su opinión sobre la ratificación de la sede de la Copa América en Argentina y Colombia y, además, reaccionó con dureza contra los directivos de la Conmebol.

“La Copa América no debería jugarse en Colombia. Conmebol está pensando únicamente en dinero y haciéndole un favor al Gobierno encubriendo con fútbol toda la ineptitud que ha causado durante los últimos años”, dijo el atacante del Manchester United, en declaraciones al medio ‘2 de punta’.



Cavani se quejó del hecho de que los jugadores no tienen ni voz ni voto en las decisiones de la entidad.



"Así como en un momento nos metieron la Copa Centenario, que también se contemple la posibilidad de postergar o mover otra competición, ¿por qué no? Cuando meten competiciones, nos callan, pero si hay que aplazar algo, no se puede por la televisión, los derechos, esto o lo otro”, señalo Cavani.



“No se piensa en la salud de la gente, de los futbolistas, ni en la cantidad de partidos que se amontonan", agregó.



Cavani fue muy duro sobre cómo se siente cuando los directivos toman decisiones sobre los torneos. “¿Qué somos nosotros? Somos macacos que tenemos que entender que hay que seguir las órdenes, y creo que las situaciones no están como para tranquilamente decir que esto se va a hacer y ya”, concluyó.



El atacante uruguayo ha participado en las últimas cuatro ediciones de la Copa, de la cual se coronó campeón en 2011. Jugó 14 partidos y anotó dos goles.



