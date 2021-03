Copa América: este será el calendario del torneo

Conmebol dio a conocer este lunes el calendario de la Copa América, que organizarán conjuntamente Colombia y Argentina y que arrancará el próximo 13 de junio con los partidos Argentina vs. Chile, en Buenos Aires, y Paraguay vs. Bolivia, en Mendoza.

"El torneo no cambia de formato y será disputado por las 10 selecciones nacionales de Suramérica, en ciudades ubicadas en los extremos Norte y Sur de nuestro continente", dice la entidad.



Y agregó: " Esa experiencia fue fundamental para retomar el trabajo de organización con la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), así como con los gobiernos de cada país".



Conmebol señaló que si bien invitó a equipos de otras confederaciones para participar, pero debido a las suspensiones y los retrasos en los calendarios de partidos y certámenes derivados de la pandemia y que afectaron al fútbol mundial, impiden la participación de otros países.



Por lo anterior, la rectora del fútbol suramericano reprogramó los partidos y sedes, con la finalidad de mantener el alto nivel de competitividad y ofrecer un torneo histórico a millones de hinchas alrededor del mundo.



Los partidos de primera fase:



Junio 16

Colombia vs. Ecuador, en Barranquilla

Brasil vs. Venezuela, en Medellín



Junio 17

Argentina vs. Uruguay

Chile vs. Bolivia



Junio 18

Peru vs. Brasil, en Cali

Colombia vs. Venezuela, en Medellín



Junio 20

Argentina vs. Paraguay

Uruguay vs. Chile



Junio 21

Venezuela vs. Ecuador, en Bogotá

Colombia vs. Perú, en cali



Junio 23

Bolivia vs. Uruguay

Chile vs. Paraguay



Junio 24

Colombia vs. Brasi, en Barranquilla

Ecuador vs. Perú, en Cali



Junio 27

Argentina vs. Bolivia

Uruguay vs. Paraguay



Junio 28

Ecuador vs. Brasil, en Bogotá

Venezuela vs. Perú, en Medellín

Copa América. Foto: Prensa Conmebol



