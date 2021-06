Copa América 2021: ¿Cuánto gana el primer lugar?

La organización de la Copa América es un tema que se mueve en torno a los recursos, los patrocinadores y los premios. El dinero que se genera en el torneo de selecciones del continente despierta en cada edición el interés de los participantes. Son cifras millonarias.





La Conmebol adjudicó en 2019 a la firma japonesa Dentsu, los derechos para comercializar las ediciones de la Copa América de 2020, 2024 y 2028.



La firma se comprometió a pagar a la entidad un mínimo de US$ 140 millones por competición.



"La expectativa no es que nos quedemos con ese mínimo, sino que superemos los US$ 200 millones de ingresos para la Conmebol por edición", dijo el presidente Alejandro Domínguez en su momento.

Merlín, el balón de la Copa América. Foto: EFE

Entre la distribución de los recursos que finalmente genera la Copa América, está la repartición de premios para los participantes.



El Consejo de la Conmebol aprobó un incremento en el monto que recibirá el campeón de la Copa América 2021.



La selección ganadora del torneo se alzará con un premio de USD 10.000.000, que se sumarán a los USD 4.000.000 que recibe cada selección en concepto de preparación y logística.

El premio principal tuvo un aumento de USD 2.500.000 con respecto a la pasada edición de la Copa América, pasando de USD 7.500.000 a USD 10.000.000.

Con esto, el torneo de selecciones más antiguo del mundo gana aún más atractivo y competitividad FACEBOOK

"Con esto, el torneo de selecciones más antiguo del mundo gana aún más atractivo y competitividad", anunció el organismo a mediados de abril.



Es decir que la bolsa de premios se reparte según lo lejos que llegue una selección, pero todos los participantes se llevan su botín.



En la pasada edición de Brasil 2019, a quienes llegaron a cuartos como Colombia, les correspondió 6 millones de dolares, 4 por participación y 2 por avanzar. Esa suma, se dijo en su momento, iba a ser invertida por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) en el desarrollo del fútbol nacional en todas sus categorías.



En esa edición, los cuatro equipos que más lejos llegaron regresaron a casa con estos premios: Campeón: 11,5 millones de dólares, subcampeón: 9 millones, tercero: 8 millones, y cuarto: 7 millones.





