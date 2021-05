Cronología: en 21 días Colombia perdió la sede de la Copa América

El pasado jueves se concretó la noticia, Colombia se quedaba sin la sede de la Copa América, luego de protestas internas y presiones internacionales. El país pidió el aplazamiento, argumentando motivos sanitarios. Conmebol no aceptó. La situación interna de orden público fue determinante. Este es la cronología.

30 de abril

Primen revés. La Dimayor decide aplazar el partido Cali vs. Tolima que se iba a jugar al siguiente día, en la vuelta de cuartos de la Liga, por la situación de orden público que se vive desde el inicio del paro nacional el 28 de abril.

4 de mayo

Los equipos colombianos deben ser locales en las Copas Libertadores y Suramericana fuera de casa. Santa Fe, Nacional y La Equidad tienen que irse a jugar a Asunción. Junior debe ir a Guayaquil, y Tolima, a Lima. Esto por las protestas en el país.

7 de mayo

Gonzalo Belloso, director de Desarrollo de la Conmebol, admite que los partidos los sacaron de Colombia para no poner en riesgo la Copa América. “En el caso de haber tenido problemas en estos partidos, ya directamente se haría muy difícil jugar ahí la Copa América porque sería una mancha muy fuerte y un gran riesgo”, dijo Belloso.



11 de mayo

Surgen versiones de prensa sobre Chile como posible sede alterna de la Copa si Colombia se cae, y de Paraguay para reemplazar a Argentina.

12 de mayo

EL TIEMPO conoce con dos altas fuentes del fútbol colombiano que tres patrocinadores principales del torneo le manifestaron a la Conmebol su negativa de venir al país por la situación de orden público. Además, se conoció que el Minsalud evaluaba autorizar un aforo del 40 o 50 por ciento de público en la final. Dos días antes, la Conmebol lanzó la canción de la Copa América.

12 de mayo

Marcelo Gallardo, DT de River, se toma la cara para protegerse de los gases. Foto: AFP

Tensión en Pereira. Grupos de hinchas no dejan salir al Nacional de Montevideo hacia el estadio Hernán Ramírez Villegas para el partido contra Atlético Nacional de la Copa Libertadores. El juego se retrasa una hora. En Barranquilla hubo fuertes enfrentamientos entre manifestantes y autoridades afuera del estadio Romelio Martínez, donde jugaban Junior y River. Gases lacrimógenos entran al escenario y los jugadores se ven afectados. El DT de River, Marcelo Gallardo, dijo: “Con gases lacrimógenos en el partido, escuchando estruendos, una situación anormal en todo sentido, no podemos mirar a otro lado”. Las imágenes le dan la vuelta al mundo.

13 de mayo

América y Mineiro juegan afectados por los gases. Foto:

Después del consejo ordinario de la Conmebol, Colombia y Argentina se mantienen como sedes. Según La Nación de Argentina, se ratificó por escrito. Una fuente del organismo le dijo a EL TIEMPO que “no hay pan B”.

Ese mismo día, el ministro de Deportes le dice a este diario: “Seguiremos monitoreando la situación en nuestro país”. Esto, mientras los capitanes de los clubes se reunieron para expresar que no querían seguir jugando en las actuales condiciones. Esa noche, en el partido entre América y Mineiro, en Barranquilla, hubo manifestaciones. El partido se interrumpió al menos cinco veces por gases lacrimógenos que llegaban desde el exterior.

14 de mayo

Futbolistas de Cali y Tolima dicen que no juegan el partido pendiente de cuartos. La Dimayor opta por aplazar ese partido y el de Barranquilla, entre Junior y Millonarios, de la semifinal. El campeonato local queda en vilo.

15 de mayo

Luego de los episodios de la semana, el Ministerio del Deporte cita a una rueda de prensa de emergencia. El ministro Ernesto Lucena insiste en que Colombia sigue firme. “Tuvimos apoyo unánime de Conmebol. El presidente Alejandro Domínguez tiene sus incertidumbres”, dijo ante versiones de una intención de la Conmebol de quitarle la sede al país.

16 de mayo

Álvaro González Alzate, segundo vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, admite que su postura es la de no hacer la Copa América en estos momentos. “Si estuviera en mis manos la toma de una decisión final, sinceramente aplazaría su realización”, dijo a La Patria de Manizales.

17 de mayo

Colombia presenta su plan de seguridad. Según medios argentinos, varios funcionarios del Gobierno, incluido el comandante del Ejército, mantuvieron una reunión virtual con la Conmebol. Sin embargo, se dice que el ausente fue el presidente Alejandro Domínguez.



18 de mayo

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, asegura que su país podría acoger en soledad la Copa, ante versiones que indican que Colombia se caería en cualquier momento. “Si la Conmebol puede hacerse cargo, yo estoy dispuesto a estudiarlo, pero necesito garantizarme los protocolos, porque uno de los problemas más serios que tenemos son las cepas que vienen de otros países”, señaló en Radio 10, de Argentina.

20 de mayo

Ernesto Lucena. Foto: Prensa Ministerio de Deporte

Se cita a una reunión de emergencia en la Casa de Nariño, a la que asisten el presidente Iván Duque; el ministro de Salud, Fernando Ruiz; la vicepresidenta y ahora canciller, Marta Lucía Ramírez, y el mindeportes, Ernesto Lucena, quien es el que anuncia que el Gobierno le pidió a la Conmebol aplazar la Copa para noviembre, bajo argumentos sanitarios por la pandemia. Esto, en medio de crecientes protestas de ciudadanos que pedían su no realización en el país.

20 de mayo

La respuesta de la Conmebol llegó muy rápido. En un comunicado descarta a Colombia. Dice que el torneo no se puede aplazar por causas logísticas y anunció que reprogramará los partidos que le correspondían al país. Argentina se mantiene como sede, pero aún no se sabe si será única. Hay versiones sobre Uruguay, país que podría garantizar aforo de público en la final.

21 de mayo

El ministro Lucena confirma que la Conmebol tenía temor por la seguridad. Dijo que hubo presiones extranjeras “e intereses de que en Colombia no se jugara”. El viernes, el presidente Duque dijo en Red + que espera “que la Conmebol tenga una última reflexión”.





