Se cayó Copa América en Colombia: Conmebol no aceptó aplazamiento

La Confederación Suramericana de Fútbol respondió este mismo miércoles al pedido del Gobierno de Colombia de aplazar la Copa América, aduciendo motivos sanitarios.



La Conmebol respondió que el torneo no se puede aplazar por causas logísticas y anunció que reprogramará los partidos que le correspondían a Colombia.



Este es el comunicado:

Ante la solicitud formal del gobierno colombiano de reprogramar la Copa América para el mes de noviembre, la Conmebol informa lo siguiente:



Por razones relacionadas al calendario internacional de competiciones y a la logística del torneo, resulta imposible trasladar la Copa América 2021 al mes de noviembre.



La Conmebol agradece el entusiasmo y el empeño puestos por el presidente de la República de Colombia, Sr. Iván Duque y sus colaboradores, así como por el presidente de la Federación Colombiana de Futbol, Ramón Jesurún, y su equipo. Es seguro que en el futuro surgirán nuevos proyectos en conjunto para el crecimiento del fútbol colombiano y sudamericano.



La Conmebol asegura la realización de la Copa América 2021 e informará en los próximos días la relocalización de los partidos que debían disputarse en Colombia.



En la tarde de este jueves, el Gobierno colombiano solicitó a la Conmebol aplazar el certamen, en la que compartía sede a partir del 13 de junio con Argentina. El pedido era que el torneo se realizara a finales de año.



El ministro del Deporte, Ernesto Lucena, había anunció que la solicitud partía del Gobierno colombiano por razones de aforo. "Esta es una Copa que será sui generis, vemos que en otros países hay aforo, vamos atrás en ese tema, la consideración son los temas de salud", dijo en ese momento, y agregó que esperaban realizar el torneo con, al menos, un 50 por ciento de público en los escenarios.



El anuncio de Lucena se dio luego de una reunión en la que participaron el presidente Iván Duque, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, y la vicepresidenta y ahora canciller Marta Lucía Ramírez. No había ninguna representación de dirigentes del fútbol colombiano.



Lucena qgregó que: "Estamos viviendo el momento más complejo de la pandemia, varias ciudades están en crisis, pero el ministro de Salud está poniendo todo el empeño para sacar en esos municipios la mejor Copa América posible. Si uno mira las redes sociales se contamina de un lado o del otro. No podemos dejar se politice la Copa América".



Sin embargo, las dudas sobre la realización de la Copa venían creciendo desde hace varias semanas. El pasado 12 de mayo, EL TIEMPO había conocido, a través de una fuente de la Federación Colombiana de Fútbol, que tres de los patrocinadores de la Copa "no iban a participar en un torneo en un país de tan difícil situación de orden público y cuestionado por importantes organismos internacionales de no respetar los derechos humanos".



Otro factor que influyó se debe a los problemas que tuvo la Conmebol para organizar los partidos de los equipos colombianos en las Copas Libertadores y Suramericana en las últimas tres semanas.



Recién comenzaron las manifestaciones por el paro nacional, la entidad decidió trasladar a Asunción (Paraguay) los partidos Santa Fe vs. River Plate y Nacional vs. Argentinos Juniors, de la Libertadores; y La Equidad vs. Lanís, de la Suramericana. Además, el juego entre Junior y Fluminense se disputó en Guayaquil y el partido Tolima vs. Emelec, en Lima.



En un intento por respaldar a Colombia en su idea de hacer la Copa, la Conmebol programó los partidos Junior vs. River y América vs. Atlético Mineiro en Barranquilla. Ambos se vieron afectados por protestas alrededor del estadio, que hicieron que llegaran gases lacrimógenos a la cancha.



Además, el juego Atlético Nacional vs. Nacional de Uruguay, en Pereira, se retrasó por protestas frente al hotel donde se alojaba el equipo visitante.



Esta semana, el único equipo colombiano que fue "local", América de Cali, tuvo que jugar contra Deportivo La Guaira en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia). Y la próxima semana, Santa Fe y La Equidad serán locales en Ambato (Ecuador) y Tolima, en San Cristóbal (Venezuela).



Todo esto derivó en la decisión que al final tomó la Conmebol de quitarle la sede a Colombia de la Copa América.



