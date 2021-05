Colombia sigue firme para hacer la Copa América: Mindeporte

El ministro de Deporte, Ernesto Lucena, ratificó que Colombia sigue firme en la realización de la Copa América y pide que no se politice el tema. Esto dijo en conferencia de prensa:

"Lo que yo quiero recalcar, con lo que está sucediendo en el país, lo que necesitamos hoy es el diálogo franco. Voy a remitirme a las palabras de Nelson Mandela, que utilizó el rugby para salir de esa situación: usemos la Copa América como vínculo de paz, de expresión, resolvamos dudas juntos, pero hoy Colombia, más que nunca, como en el 2001, necesita la Copa América. Hay que proteger la protesta social, hemos dialogado con ellos y ellos quieren que haya Copa", dijo en su introducción.



"En los momentos más difíciles, está la burbuja de baloncesto en Cali, el Panamericano de Pesas en Cali, y no hubo protestas. Distinto a lo que pasó en Pereira y en Barranquilla, los jugadores sufrieron en la cancha. Las protestas pacíficas serán aceptadas, si están dentro de la decencia y el respeto serán bienvenidas. Necesitamos reactivar la economía a través de la Copa América", agregó.



"Les dijimos a los futbolistas que tomaran partido, ellos son actores principales de la sociedad. Todos los que estamos aquí debemos protegerlos a ellos, que a las selecciones que vengan los protejamos todos", aseguró.



Nunca dejemos de creer en el deporte como factor conciliador pero también para transformar el mundo.



La percepción sobre la Copa. "Son varias. La primera, el apoyo unánime de Conmebol, diariamente he hablado con el presidente Alejandro Domínguez. El, obviamente, tiene us incertidumbres. Ante todo, debemos proteger el deporte, no podemos usar el deporte para decir que el fútbol está dándole la espalda al deporte. Todo lo contrario. No podemos permitir que un evento en el que vienen los mejores del continente sea permeado por actos vandálicos. Me tiene muy preocupado lo que ocurrió en Barranquilla. La percepción es informarle al presidente de Conmebol lo que está sucediendo. Algunos dicen que nos metimos en esto y dicen que es pan y circo, es una falta de respeto. Esto ha servido como un reactivador económico, 12.500 millones, más de 4.000 empleos generados y lo que va a generar en estos días. Veía un movimiento en Medellín apoyando la Copa. El tercero, el panorama de salud, estamos viviendo el momento más complejo de la pandemia, varias ciudades están en crisis, pero el ministro de Salud está poniendo todo el empeño para sacar en esos municipios la mejor Copa América posible. Si uno mira las redes sociales se contamina de in lado o del otro. No podemos dejar que los cerebros se afecten y se politice la Copa América".



¿Van hasta el final o esperan la situación del paro? "Nosotros vamos a ir hasra el final. Trabajamos con Conmebol y Federación. Desde hace dos años venimos trabajando con los ministerios y alcaldías. Venimos trabajando en cada una de las aristas. Primero era el objetivo de la pandemia, ustedes vieron lo que está pasando con la vacunación de los equipos, esperamos tener a final de mes 10 millones de vacunados. Este lunes pedí una reunión al general Bernal para presentarle a la Conmebol un informe de lo que se ha trabajado, dado lo que se vio en Barranquilla y Pereira. Respetamos las decisiones de Conmebol y vamos con la de esta semana, que es jugársela por el torneo en Colombia. No podemos permitir que la política internacional se meta en el torneo".



El fútbol local. "La preocupación fundamental es la seguridad de los jugadores, pero debemos terminar el torneo y reanudarlo en la ciudad que ellos designen, debemos mandar ese mensaje, para luego ya entrar de lleno con la Copa".



¿Plan B? A mí me gusta trabajar con plan B y plan C. Hoy por hoy las cuatro ciudades están confirmadas, pero hoy quiero enviarles un mensaje a los alcaldes y sus directores de institutos de deportes para tener un mensaje de compromiso con la Copa. No he tenido esos mensajes, salvo del alcalde de Barranquilla, que se comprometió recibiendo los partidos del a Copa Libertadores. Del trabajo con esas ciudades depende la buena realización del torneo. Tenemos alternativas, en este momento no las puedo compartir.



Contacto con los jugadores. "Los jugadores no se han comunicado conmigo. Siempre lo hacían. He hablado con la agremiación, con Acolfutpro, entiendo que muchos de ellos tienen temores de jugar, tienen puntos que quieren mostrar. En la diferencia está la construcción. Invitamos a los jugadores que cualquier inquietud que tengan sobre los partidos y las futuras sedes nos lo hagan saber. Nadie estaba listo para una pandemia, para una protesta pacífica ni para los actos vandálicos. Hemos tenido que reaccionar. Que se comuniquen conmigo para saber cómo podemos sacar adelante la finalización del campeonato".



¿Habrá público en la Copa? "Hemos venido trabajando de la mano de Minsalud, la situación de la pandemia no nos permite hablar aún de aforos. El ministerio viene trabajando para ver si es posible el tema de aforos o no".



Analistas como Rodrígo Pardo dicen que no entienden el apuro de hacer la Copa en Colombia. ¿Por qué tanta insistencia? "La Copa América nos la ganamos hace dos años, haciendo unas inversiones. Nadie sabía lo que iba a pasar, pero seguimos trabajando en un proyecto que hace 20 años no se hacía. En 2001 se hizo la Copa en medio de un terrorismo durísimo. El fútbol no ha estado ajeno a momentos complejos y hacer los torneos es un mensaje positivo. Respeto las opiniones políticas de gente como el doctor Pardo, pero lo que digo es que no politicemos la Copa América, veamos cómo el deporte es un catalizador, hablemos de lo que está sucediendo en lo social, pero no tapar la realidad. Hicimos en Cali el Suramericano de Pesas, el torneo de Baloncesto, y estaban en uno de los lugares en los que la protesta fue más fuerte. Respeto a los analistas, pero acá no hay ningún afán ni ningún capricho, seguimos los lineamientos para que el deporte sea constructor de país".



La presión de los patrocinadores. "Yo no tengo información oficial de eso, sabemos que Conmebol trabaja con ellos y el presupuesto económico sigue firme. Cuando recibamos información oficial veremos qué pasa".

Trofeo de la Copa América. Foto: EFE

¿El fútbol local en una sola sede? "Hay que llegar a un consenso con los equipos. si se necesita terminar en una sola sede, trataremos de que la protección de los jugadores se haga de la mejor manera posible".



¿Hay algún plazo para saber si hay Copa? "No hay ningún ultimátum. No nos han dicho que si en tal fecha no estamos no vamos a tener la sede. Seguimos evaluando con los ministerios correspondientes en los dos temas más cruciales, salud y seguridad".



Álvaro González Alzate dice que él postergaría unos días la Copa. ¿Han hablado de eso? "No sabía que esa era su posición. Como veo el tema si la Copa se puede ver afectada es por actos parecidos a los que vimos en Barranquilla o en Pereira y postergarla no va a cambiar eso. Tenemos que afianzar la seguridad y la inteligencia, rodear a las selecciones. No sé si el calendario da, si se puede hacer".



¿Colombia podría asumir en solitario si Argentina no va? "Durante los últimos meses hemos escuchado especulaciones de todo tipo, que Chile quiere la sede, que se va para Paraguay, para Estados Unidos. Hoy puedo decir que Argentina y Colombia, como países hermanos, tienen que trabajar por el torneo. Si Argentina no puede, es decisión de Conmebol. Preferiríamos, incluso, compartir la sede con otro país. La pandemia no ha sido fácil, la Copa va a ser un reactivador económico y emocional".



¿Cómo garantizar la seguridad para no repetir lo de Barranquilla? "Eso es precisamente lo que le vamos a mostrar a Conmebol el lunes, el general Bernal nos va a mostrar el protocolo. Cada ciudad tiene una arista de seguridad, hay que garantizarla. No podemos estar con titubeos. De aquí al lunes o martes tendrán lo que se va a hacer en cada ciudad".



