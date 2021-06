Así jugó Colombia: muy poco para rescatar

La Selección Colombia jugó su peor partido en la Copa América de Brasil, en la derrota 2-1 contra Perú. A pesar de ello, el equipo de Reinaldo Rueda sigue en zona de clasificación para los cuartos de final. Este es el balance individual del equipo:

David Ospina: en el primer gol fue víctima de la falta de presión de sus compañeros y en el segundo hizo lo que pudo. Seis puntos.



Stefan Medina: intentó aportar en ataque en el primer tiempo. Luego se apagó. Cinco.



Yerry Mina: muy pasivo en el primer gol y tuvo la mala fortuna de anotar el segundo, en contra. Cuatro.



Dávinson Sánchez: todavía no encuentra su nivel ideal. Cinco.



William Tesillo: se le abonan sus intenciones para salir al ataque, pero dejó un rebote que costó un gol. Cinco.



Wílmar Barrios: quitó hasta donde pudo y hasta intentó atacar, sin mucho éxito. Seis.



Sebastián Pérez: a los que criticaron su convocatoria, en este partido les dio motivos. Sin ritmo, sin alma... Tres.



Juan Guillermo Cuadrado: el que más lo intentó, hasta que se le acabó la gasolina. Terminó de lateral. Seis.



Edwin Cardona: de vez en cuando sale con algún toque de talento, pero es muy intermitente y el físico no le da. Cuatro.



Miguel Ángel Borja: se quiere ganar el puesto y Rueda confía en él. Anotó el gol tras un penalti que le cometieron a él mismo. Cinco.



Duván Zapata: no se ha podido acomodar, sigue muy ansioso. Y para completar, tuvo que jugar a veces lejos del área, donde no pesa. Cuatro.



Gustavo Cuéllar: cambio mano a mano por Pérez (15 ST), para recuperar algo de marca y posesión. Y se vio mejor. Seis.



Luis Fernando Muriel: habrá que ensayar con Colombia jugando de azul y negro a ver si, como con Zapata, aparece el jugador del Atalanta. Reemplazó a su compañero y tampoco pesó. Cuatro.



Yimmi Chará: entró por Cardona (25 ST). Terminó desesperado, como el resto del equipo. Sin calificación.



Alfredo Morelos: reemplazó a Medina (36 ST). Lo mandaron a esperar balones al área y no recibió ninguno como para generar peligro. Sin calificación.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc