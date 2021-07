Así jugó Colombia: Ospina, de nuevo, la figura de la Selección

Durante los 90 minutos, los dos volantes de marca fueron los más destacados de Colombia. David Ospina luego marcó diferencia. Así fue el balance individual de la Selección en el partido contra Uruguay:

David Ospina: fundamental en los 90 minutos, con una atajada muy complicada en un centro de Nahitán Nández que se fue cerrando hacia el arco. Y luego atajó dos cobros, a Giménez y Viña, para meter a Colombia en semifinales. ¡Qué manera de celebrar su récord de partidos con la Selección! Nueve puntos.



Daniel Muñoz: comenzó nervioso y tiene que controlarse en los mano a mano, cuando a veces se le va la pierna. Pero se está ganando el puesto. Seis.



Yerry Mina: de los mejores partidos en los últimos tiempos con la Selección. Seguro, bien en los cierres y anulando a los delanteros uruguayos. Siete.



Dávinson Sánchez: también en franca mejoría. No le permitió ni una a Luis Suárez. Siete.



William Tesillo: hizo un primer tiempo correcto. Sufrió en el segundo, cuando le ganaron siempre y todas las jugadas de peligro de Uruguay llegaron por su lado. Cinco.



Wílmar Barrios: espectacular partido. Impasable, muy preciso en la entrega y hasta con intenciones de ataque. Ocho.



Gustavo Cuéllar: otro que tuvo una gran actuación. Sacó al equipo desde el fondo, tuvo manejo y complementó bien a Barrios. Siete.



Rafael Santos Borré: partido de sacrificio puro, jugando desde la banda derecha. Ayudó a marcar, dio salida y se complementó bien con todos. Luego, con la salida de Muriel, jugó más cerca del arco y le dejó una clarita a Zapata. Bien. Siete.



Luis Díaz: con algunas fallas en la entrega, pero también con un gran aporte en marca y en salida. Seis.



Luis Fernando Muriel: sigue en deuda con la Selección. Impreciso e individualista. Tuvo la opción más clara del primer tiempo, en un rebote. La tiró afuera. Cuatro.



Duván Zapata: esta vez lo dejaron dos veces mano a mano. La primera, tras un gran pase de Tesillo, aunque estaba en fuera de lugar. La segunda, en una habilitación brillante de Borré. Muslera le ganó los dos mano a mano. Todavía no rinde con la Selección. Cinco.



Yimmi Chará: entró por Muriel (22 ST). Aportó alegría y refrescó el ataque en un muy buen remate de Colombia en el partido. Sin calificación.



Miguel Ángel Borja: reemplazó a Borré (42 ST). No tuvo opciones para anotar, pero se le ve más cómodo en el esquema del equipo. Sin calificación.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc