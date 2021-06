Prográmese: este es el nuevo calendario de la Copa América

La Confederación Suramericana de Fútbol anunció este miércoles el calendario oficial de la Copa América 2021, luego de que se decidiera que esta edición se realizara en Brasil.

El torneo estaba programado inicialmente para jugarse en Colombia y Argentina, pero la Conmebol decidió no jugar en la primera sede luego de que se solicitara aplazar el certamen. Luego, los argentinos desistieron por la situación de la pandemia de covid-19.



Colombia debutará el 13 de junio contra Ecuador, en Cuiabá (7 p. m.). El 17 enfrentará a Venezuela en Goainia (4 p. m.). En esa misma ciudad enfrentará a Perú el 20 de junio (6 p. m.)



El cierre de la primera fase para Colombia será contra Brasil, el 23 de junio, en Río de Janeiro, en el estadio Nilton Santos (7 p. m.).

Este es el calendario completo:

Grupo A

Domingo 13 de junio

Brasil vs. Venezuela (4 p. m.)

Estadio Mané Garrincha (Brasilia)



Colombia vs. Ecuador (7 p. m.)

Estadio Arena Pantanal (Cuiabá)



Descansa Perú



Jueves 17 de junio

Colombia vs. Venezuela (4 p. m.)

Estadio Olímpico (Goiania)



Brasil vs. Perú (7 p. m.)

Estadio Nilton Santos (Río de Janeiro)



Descansa Ecuador



Domingo 20 de junio

Venezuela vs. Ecuador (4 p. m.)

Estadio Nilton Santos (Río de Janeiro)



Colombia vs. Perú (7 p. m.)

Estadio Olímpico (Goiania)



Descansa Brasil



Miércoles 23 de junio

Ecuador vs. Perú (4 p. m.)

Estadio Olímpico (Goiania)



Brasil vs. Colombia (7 p. m.)

Estadio Nilton Santos (Río de Janeiro)



Descansa Venezuela



Domingo 27 de junio

Brasil vs. Ecuador (4 p. m.)

Estadio Olimpico (Goiania)



Venezuela vs. Perú (4 p. m.)

Estadio Mané Garrincha (Brasilia)



Descansa Colombia.



Grupo B

Lunes 14 de junio

Argentina vs. Chile (4 p. m.)

Estadio Niton Santos (Río de Janeiro)



Paraguay vs. Bolivia (7 p. m.)

Estadio Olimpico (Goiania)



Descansa Uruguay.



Viernes 18 de junio

Chile vs. Bolivia (4 p. m.)

Estadio Arena Pantanal (Cuiabá)



Argentina vs. Uruguay (7 p. m.)

Estadio Mané Garrincha (Brasilia)



Descansa Paraguay.



Lunes 21 de julio

Uruguay vs. Chile (4 p. m.)

Estadio Arena Pantanal (Cuiabá)



Argentina vs. Paraguay (7 p.m.)

Estadio Mané Garrincha (Brasilia)



Descansa Bolivia



Jueves 24 de junio

Bolivia vs. Uruguay (4 p. m.)

Estadio Arena Pantanal (Cuiabá)



Chile vs. Paraguay (7 p. m.)

Estadio Mané Garrincha (Brasilia)



Descansa Argentina



Lunes 28 de junio

Uruguay vs. Paraguay (7 p. m.)

Estadio Nilton Santos (Río de Janeiro)



Bolivia vs. Argentina (7 p. m.)

Estadio Arena Pantanal (Cuiabá)



Descansa Chile

Cuartos de final

Viernes 2 de julio

2B vs. 3A (21)

4 p. m.

Estadio Olimpico (Goiania)



1B vs. 4A (22)

7 p. m.

Estadio Nilton Santos (Río de Janeiro)



Sábado 3 de julio

2A vs. 3B (23)

5 p. m.

Estadio Mané Garrincha (Brasilia)



1A vs. 4B (24)

8 p. m.

Estadio Olímpico (Goiania)

Semifinales

Lunes 5 de julio

G22 vs. G21

6 p. m.

Estadio Nilton Santos (Río de Janeiro)



Martes 6 de julio

G24 vs. G23

8 p. m.

Estadio Mané Garrincha (Brasilia)

Tercer puesto

Viernes 9 de julio

7 p. m.

Estadio Mané Garrincha (Brasilia)

Final

Sábado 10 de julio

7 p. m.

Estadio Maracaná (Río de Janeiro)



