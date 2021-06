La demoledora Brasil de Tite: una prueba de fuego

Se dice Brasil y es inevitable que haya un temblorcito en sus rivales. Es Brasil, y no solo la Brasil pentacampeona del mundo, que asusta solo por su historia, sino porque tiene, como siempre, un equipo demoledor, liderado afuera por el técnico Tite, y adentro, por su estrella Neymar. Ese es el rival de Colombia. Una prueba de fuego para Reinaldo Rueda.

Jugar con Brasil no es juego. Enfrentar a ese equipo requiere toda la concentración, la eficacia defensiva, sobre todo. Porque uno de esos letargos que ya han poseído a Colombia recientemente pueden pagarse realmente muy caro. Este equipo ratifica su poderío en cada presentación. En la eliminatoria al Mundial de Catar lleva 18 puntos, que no son casualidades, son producto de 6 partidos jugados y 6 victorias, para un rendimiento del ciento por ciento.



Contra Brasil ya cayeron Bolivia (5-0), Perú (2-4), Venezuela (1-0), Uruguay (0-2), Ecuador (2-0) y Paraguay (0-2). Eso solo en la eliminatoria; en la Copa América lleva dos partidos y no se ha complicado: 3-0 a Venezuela y 4-0 a Perú, lo que demuestra que este equipo brasileño puede ser implacable si le dan ventajas, e incluso si no se les dan, porque tiene individualidades y un colectivo muy bien estructurado.



Al mando de Tite, este seleccionado saca pecho en cada partido. En cinco años el DT solo ha perdido 4 partidos, y solo uno fue en partido oficial, contra Bélgica en Rusia 2018.

Neymar quiere la Copa

Brasil ya está clasificado, de manera anticipada, a los cuartos de final de la Copa América. Así que juega sin ningún tipo de presión. Aunque Brasil no conoce de partidos a medio ritmo. La presión la llevan ellos en la camiseta, o en la sangre.



Tienen a Neymar, y Neymar, gústele o no a muchos, es un jugador excepcional. Su velocidad, su dinámica, su desequilibrio en carrera, incluso sus odiosos juegos con la pelota, cuando lanza un ‘sombrero’, un ‘túnel’ o una ‘bicicleta’ o alguna jugada que aún no tiene nombre, son factores diferenciales. Neymar destruye por la zona izquierda, pero también aparece por el centro, por la derecha, generándole una incomodidad a toda la defensa. Lleva ya dos goles en esta Copa América para un total de 68 con la camiseta de la selección, así que está a 9 de alcanzar a Pelé como máximo artillero de la pentacampeona. Además, no ha ganado este trofeo.



No juega solo, claro está. Pero Brasil lo rodea de la mejor manera. A zona ofensiva siempre llegan en manada, con Gabriel Jesus, con Everton, con Gabriel Barbosa, si juega o si lo hace Richarlison, el buen goleador que es compañero de James en el Everton, y ni hablar de Firmino. Pero tiene mucho lujo en cada línea. Danilo es un lateral descomunal. Thiago Silva es presencia y seguridad. Casemiro es una muralla con piernas.



Y, sin embargo, Tite y los suyos saben que el partido de hoy puede presentar una dificultad mayor: “Nuestros enfrentamientos con Colombia fueron siempre muy difíciles. Si miramos hacia atrás, en los juegos amistosos y en los partidos de las eliminatorias, ellos siempre tuvieron el nivel más alto de exigencia”, dijo Tite.



Brasil, dominador absoluto en la eliminatoria, aprovecha esta Copa América para moldear lo que quiere Tite en la Copa del Mundo. También hace sus pruebas, por ejemplo, del primer partido contra Venezuela al segundo, contra Perú, hizo seis modificaciones y varió el módulo táctico del 4-3-3 al 4-4-2. Y se espera que el miércoles, contra Colombia, haga otras más. Llegó la hora de enfrentar a Brasil, una verdadera prueba de fuego.



