'Argentina y Colombia están firmes para la Copa América 2020': Jesurún

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, habló de la organización de la próxima Copa América 2020, donde Colombia y Argentina organizarán una nueva edición del torneo continental. En declaraciones al canal Win Sports, el directivo ratificó que ambos países están firmes para acoger el torneo y explicó detalles del formato.

"Es un tema que debe quedar definido en la próxima asamblea del comité ejecutivo de la Conmebol, el próximo 8 y 9 de abril, reunión que será en Rio, lo que está establecido es la forma como Conmebol haría la Copa América 2020. Sería dentro lo que actualmente está estructurado en dos países, Argentina y Colombia, seis equipos allá, seis equipos acá, y de ahí en adelante veremos en tema de cuartos de final en semifinal y final, de qué forma se procedería la competencia en si", dijo Jesurún.



El directivo de la Federación afirmó que por ahora no se han cambiado los parámetros pero agregó que todo dependerá del concejo de la Conmebol, "Lo que hasta el momento está estudiado y aprobado es que la Copa América va con seis equipos en Argentina y seis equipos en Colombia, no se modificará nada hasta después del concejo que tengamos en Conmebol".

En las últimas semansa surgió la versión de que Argentina se habría retirado de esta propuesta, pero Jesurún confirmó que los dos paises siguen firmes, "Salieron algunas versiones en noticias de que Argentina había desistido, eso no es cierto, Argentina sigue firme, como nosotros nos sentimos muy honrados de que nos hayan escogido y también seguiremos firmes, ya he hablado con las autoridades gubernamentales, con el director de Coldeportes, y tendríamos todo el apoyo del Gobierno Nacional".



El presidente de la Federación destacó el trabajo del entrenador de Colombia, "Es un hombre especializado en el tema de Selecciones, hoy es muy diferente el trabajo de seleccionadores al de los directores técnicos de clubes, aunque el fútbol es el mismo no necesariamente el trabajo del día a día es igual en el tema de selecciones. Es un hombre de mucha fortaleza y una impresionante capacidad de trabajo, está trabajando todo el día, o está viendo videos, o analizando rivales, o reunido con el cuerpo técnico, o hablando con los muchachos, o con los jugadores, muy metido en su papel, algo que ya sabíamos y que en esta gira hemos corroborado. Tiene muchos planes, incluso fijó unas fechas para un pequeño periplo con jugadores del fútbol doméstico, es importante que él vea el comportamiento y la convivencia del ser humano en una concentración, está muy pendiente y en contacto con los directores técnicos de las selecciones sub 20 y sub 17, y seguramente lo hará más adelante con el fútbol femenino y las demás disciplinas que tenemos como responsabilidad en la federación".



Ramón Jesurún le aseguró a WIN SPORTS la importancia del acercamiento de Queiroz con jugadores que pueden destacarse y acercarse a la Selección, "Antes de finiquitar su contratación tuvimos largas horas de trabajo, hablando sobre temas muy generales y siempre se mostró predispuesto a ver a jugadores que no estén en la convocatoria oficial de la selección pero que pueden estar, y que seguramente muchos estarán porque la renovación tiene que ser permanente, en selecciones siempre hay que estar pensando adelante, buscando conocer a jugadores que bien por el desgaste de unos, o por alguna lesión o por congruencia, el técnico sepa y haya tenido la oportunidad, de ver su comportamiento, no solo futbolístico sino las actitudes como persona".

Sobre el tema de las divisiones inferiores aseguró que hubo una química entre el portugués y Arturo Reyes, "Yo creo que lo de Arturo es muy claro, se produjo muy fácil una compatibilidad entre ellos dos (Reyes - Queiroz), eso indudablemente ayuda mucho al trabajo de una persona que tiene todos los pergaminos, pero que llega a un sitio nuevo, llega a una cultura diferente. Indudablemente, en la preparación de la sub 17 el profe estuvo presente, en el sub 20 hubo un ciclo de preparación que coincidió con el profe, nosotros queremos que el gran jefe esté ayudando a la formación, nuestro entrenadores son muy buenos pero tal vez no tienen el roce internacional que tiene Queiroz".



Uno de los principales temas por los que la Federación ha sido señalada en los últimos meses es el fútbol femenino, especialmente la creación de una liga profesional para las mujeres, durante la entrevista que ofreció a Win el directivo afirmó: "Fue un tema un poco espinoso, porque se dijeron algunas cosas que no son ciertas, acompañado de cosas que si fueron ciertas, que generaron denuncias penales, esa sumatoria de factores creo que generó un mal ambiente en el que se nos trató de que no queríamos a fútbol femenino, donde comprobamos que no es cierto, nadie obligó a la Dimayor a hacer un torneo profesional y se hicieron dos, si hay buena fe en el fútbol femenino, lo que sucedió es que colapso el punto de vista económico de los clubes, dijeron esto no nos dio, esto hay que replantearlo, creo que vamos a salir adelante con el apoyo de muchos eventuales patrocinadores, que de pronto se han animado, que es de las buenas noticias que tenemos hoy, seguiremos apoyando, con el mayor de los cariños en nuestro fútbol femenino, que además internacionalmente ha sido muy exitoso, queremos conservarlo de esa manera y en los futuros torneos".

Ramón Jesurún finalmente aseveró que la empresa privada de a poco se ha acercado para mostrar interés en el patrocinio del fútbol femenino, "hemos notado en los últimos días algunas empresas que han mostrado el interés, que no se había vislumbrado y pese a lo que sucedió, algo que no era lo conveniente que hubiera pasado, lo rescatable y lo bueno es que hay algunas empresas interesadas en patrocinar al fútbol femenino porque no hay ninguna duda que con o sin patrocinadores lo seguiremos haciendo".











