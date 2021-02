¿Tiembla Bogotá como sede de la próxima Copa América?

Se vienen grandes retos para el país en materia futbolística con la realización compartida de la próxima Copa América. Las condiciones de la pandemia del coronavirus aún no son las mejores en el país y quedan muchas dudas.



Le puede interesar: (Confirmado: día y hora del partido Colombia vs. Brasil).

Una de las ciudades que será sede es Bogotá, que recientemente superó la alerta roja y el segundo pico. Con eso se volvieron a abrir los estadios, pero se mantiene la restricción del público en ellos.



"Después de cuatro semanas de alerta roja y gracias al esfuerzo colectivo de cuidado en Bogotá y al trabajo de personal médico logramos pasar a alerta naranja y con esto vuelve el fútbol a Bogotá. Los clubes capitalinos podrán usar el estadio de Techo y El Campín a puerta cerrada, sin público, mientras dure la alerta naranja", dijo Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno de Bogotá.



También lea: (¡Nairo, felices 31 años!).



Además, Gómez le hizo un llamado a todos los fanáticos: "Hacemos un llamado a la hinchada para que disfrute el fútbol desde casa, por televisión, a través del internet, pero no se aglomere en ningún momento alrededor del estadio El Campín".



Sin embargo, la duda de ser sede de la Copa América quedó en el aíre, porque de momento no habrá público en las tribunas del estadio El Campín.



"Frente a la pregunta que nos han hecho sobre la Copa América, les podemos decir que en junio esperamos tener una situación epidemiológica mucho más favorable en Bogotá. En estos momentos sería muy difícil realizar eventos masivos con público en Bogotá, con tribunas, pero esperamos que en el mes de junio la situación esté mucho mejor. Estaremos, permanentemente, evaluando la situación y esperando que Bogotá pueda ser una sede de la Copa América y que las condiciones en Bogotá sean mucho mejor, pero debemos ser muy cautos", añadió.



También lea: (Palmeiras conoció a su rival en las semifinales del Mundial de Clubes).



La capital, acogerá cinco partidos del certamen, incluyendo el primer duelo de Colombia, contra Ecuador, y la definición del tercer puesto. Esta decisión no se sabe si repercuta en entregar la sede.



DEPORTES