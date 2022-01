El partido Mali-Túnez (1-0) de la Copa de África de Naciones (CAN) resultó caótico, con un pitido final antes de tiempo que suscitó este miércoles la indignación de Túnez, antes de un regreso del equipo de Mali al terreno de juego, algo no que no llegaron a hacer los tunecinos.



El árbitro de Zambia Janny Sikazwe había detenido el partido una primera vez en el minuto 85, aparentemente por un error, lo que desató la cólera en el banquillo de Túnez. Luego de haber transformado visiblemente ese pitido prematuro en una pausa para refrescarse, el árbitro ordenó la reanudación del partido.



Pero lo detuvo a unos segundos del final del minuto 90, antes incluso del inicio de un eventual tiempo añadido. En esta ocasión fue la delegación tunecina la que expresó su enfado, con el seleccionador Mondher Kebaier agitando frenéticamente su reloj ante la cara de los árbitros.



El cuarteto arbitral salió escoltado por la seguridad del estadio ante la cólera de las 'Águilas de Cartago'.

No volvieron

📌Mali le ganaba 1-0 a Túnez con gol de Ibrahima Koné

📌El árbitro lo terminó a los 40 ST

📌Le avisaron y lo reanudó, pero hasta los 44 ST

📌Entonces volvieron a marcarle el error, pero los jugadores de Túnez ya se habían ido al vestuario y no volvieron pic.twitter.com/sCGP96oAHG — VarskySports (@VarskySports) January 12, 2022

Cerca de una media hora más tarde, el partido parecía por momentos que se iba a reanudar. Los malienses regresaron al terreno de juego para disputar los últimos segundos del tiempo reglamentario y una eventual prolongación.



Pero Túnez permaneció en vestuarios, lo que podría ser señal de una reclamación. Janny Sikazwe arbitra su quinta CAN. También participó en el Mundial 2018 y dirigió finales de Copas africanas de clubes.



AFP