Néstor Lorenzo acabó con las especulaciones y dio a conocer la lista de convocados para los partidos contra Venezuela, el 7 de septiembre en Barranquilla, y Chile, el 12 del mismo mes en Santiago, en las dos primeras fechas de la eliminatoria para el Mundial de 2026.

Lorenzo sigue manejando la base experimentada que viene desde hace varios años en la Selección Colombia y aún hay 12 jugadores de los que fueron al Mundial de Rusia 2018. A esa columna vertebral le ha agregado una cuota mucho más joven.



El técnico argentino no ha podido contar en las últimas convocatorias con David Ospina, el arquero del equipo en los últimos 10 años y el jugador con más partidos en la Selección en toda la historia, con 127 apariciones. Ospina no juega con su club, el Al Nassr de Arabia Saudí, desde mediados de enero, por lesión.

David Ospina. Foto: EFE



En la lista de Lorenzo aparecen un experimentado, Camilo Vargas; uno que hace rato viene pidiendo pista, Álvaro Montero, y uno que apareció bajo su mando, Devis Vásquez, quien fue cedido por el Milan al Sheffield Wednesday.



Otros arqueros que también han hecho parte del proceso de Lorenzo, como Kevin Mier y José Luis Chunga, no fueron tenidos en cuenta esta vez por Lorenzo.



René Higuita, otro de los arqueros históricos de la Selección, es voz autorizada para hablar del posible titular de Colombia en la eliminatoria. Higuita debutó con la amarilla en 1987 y jugó hasta 1999. Marcó tres goles en 68 partidos jugados.

Higuita, sobre el final de su carrera, haciendo el Escorpión. Foto: Archivo EL TIEMPO



A la pregunta sobre quién debe ser el titular, el hoy preparador de arqueros de Atlético Nacional dio su opinión, sin comprometerse sobre el que debe ocupar el arco en la eliminatoria.



"He tenido la oportunidad de estar muy cerca de Kevin Mier, de ver todos sus logros y procesos. He visto a Camilo Vargas, trabajamos juntos y tienen un nivel impresionante en México”, dijo Higuita a Blog Deportivo, de Blu Radio.



“(He visto a ) Álvaro Montero, actual campeón del fútbol colombiano; José Luis Chunga, ahora en Independiente Medellín mostrando sus condiciones en el torneo pasado", agregó.



De los tres convocados, Vargas es el que más ha jugado en la Selección, 13 partidos. Montero tiene cinco encuentros con la absoluta y Vásquez, quien solo había sido convocado en una oportunidad, aún no ha debutado.



DEPORTES