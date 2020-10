Colombia sale de su horario tradicional: así le ha ido en Barranquilla

Lo que parecía un hecho institucional, sellado en notaría y ratificado por todas las confederaciones del mundo, que Colombia jugaba como local en Barranquilla en el horario de las 3:30 de la tarde, cambió para este debut en las eliminatorias al Mundial de Catar 2022 y arrancará, contra Venezuela, jugando a las 6:30 p. m. ¿Cómo le ha ido en ese horario?

Los históricos de la Selección siempre han defendido el horario de las 3:30 p. m., con el cual el equipo tiene una combinación de factores a su favor, entre ellos el apoyo del público, que en esta ocasión no estará por la pandemia del coronavirus, el calor, la humedad y el hecho de que, por la forma como está construido el estadio Roberto Meléndez, la cancha está por debajo del nivel del mar, y todos esos factores se acentúan.

Selección Colombia. Foto: EFE/Archivo EL TIEMPO

Uno de los que más jugo le sacaron a todo eso fue Carlos Valderrama. El Pibe, junto a una gran generación de futbolistas, lideró la clasificación de Colombia a tres mundiales seguidos, en los que el equipo jugó la mayoría de partidos como local entre las 3 y las 4 de la tarde.



El Pibe se metió, en la eliminatoria pasada, en una discusión cuando, para la penúltima fecha, contra Paraguay, se programó el partido para las 6:30 de la tarde. “Si nosotros jugamos aquí a las 3:30. ¿Usted ha oído que se murió algún jugador a las 3:30 aquí?”, dijo entonces. Ese día perdió Colombia.

La razón del cambio de horario, según fuentes del cuerpo técnico de la Selección de esa época consultadas por EL TIEMPO en ese entonces, era que los otros rivales (Chile vs. Ecuador y Argentina vs. Perú) no jugarían sabiendo el resultado de Colombia. Quizás porque en esa eliminatoria la Selección no fue tan fuerte como local, incluso jugando en el horario que, en el papel, más le favorece. De ocho partidos a las 3:30 p. m., Colombia ganó apenas cuatro (2-0 a Perú, 3-1 a Ecuador, 2-0 a Venezuela y 1-0 a Bolivia). Uruguay, Chile y Brasil empataron, y Argentina se llevó los tres puntos.

¿Era ventaja?

Luis Fernando Suárez, técnico mundialista con Ecuador en 2006, vivió ese infierno como visitante en la eliminatoria para esa Copa del Mundo. “Esa era una ventaja comparativa, todos estaban acostumbrados al calor de Barranquilla, todos estaban acá. Ahora la gran mayoría están afuera, incluso en países que tienen estaciones. Eso, en vez de ayudar, podría ir en detrimento”, dijo. Sin embargo, según Suárez, eso no solo se aplica al calor de Barranquilla. “Lo mismo podríamos decir de la altura. Yo lo viví en Ecuador: mucha gente salió, y cuando venían a Quito a jugar, la adaptación era dificilísima. Esa es peor todavía”, aseguró.

Rafael Baracaldo, quien fue preparador físico de la Selección, cree que el horario, como tal, no es ventaja. “La mayoría de deportistas nuestros, aunque hayan jugado en Barranquilla o en ciudades de clima cálido como Neiva, Barrancabermeja o Cúcuta, no significa que no les cueste. Hay un desgaste, hay deshidratación, hay humedad, y los rivales buscarán también aclimatarse”, explicó.

Acción de juego del partido entre Colombia y Chile. Foto: EFE

La estrategia que utilice el entrenador, para Baracaldo, es clave para sacarle provecho al calor y la humedad de Barranquilla por la tarde. “Hay que desgastar al rival, no perder tanto la pelota, hacerla circular. Si vamos a estar detrás de la pelota como perro de presa, eso nos va a afectar. Todo va también de la mano del planteamiento para el partido”.



Baracaldo agrega que el aporte de los jugadores que conozcan el medio puede ser importante. “Si de pronto utiliza a jugadores que están ahí, como Teo (Gutiérrez), como (Miguel Borja), eso le puede dar una ventaja, juegan allá. Pero para el resto, ese horario puede ser perjudicial”, señaló.



Haroldo Yepes, médico deportólogo en selecciones Colombia en varias categorías, considera que el horario de las 3:30 de la tarde podría ser ventaja si se contara con tiempo de anticipación para preparar al equipo para jugar en esas condiciones. “El principio es entrenar en las mismas condiciones en que se va a competir.

“Acabamos de vivir una situación en los Juegos Nacionales: no pudimos prepararnos en las mismas condiciones, y eso afecta la respuesta física: hay una mayor deshidratación, la tolerancia al calor no es la misma para todos y la parte mental se vuelve una amenaza”, agregó.

Yepes sostiene que en las actuales circunstancias en que se reúne la Selección, el horario no es ventaja. “Es muy difícil, ya estás enfrentando un inminente riesgo de lesión. Los muchachos vienen cansados, muchas veces no conoces la carga de trabajo acumulada, tienes que individualizar los entrenamientos, y el técnico seguramente está con afán de hacer la preparación específica”, explicó.



A pesar de que hubo rumores de un cambio de sede para la Selección, el DT Carlos Queiroz siempre tuvo claro, al menos públicamente, que la casa seguirá siendo Barranquilla. “Las decisiones sobre la sede para los partidos oficiales de clasificación al Mundial están decididas hace mucho tiempo, no han cambiado y no hay discusiones”, dijo Queiroz en abril del año pasado, cuando visitó Barranquilla por primera vez. En marzo tendrá su primer gran reto.

