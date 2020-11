Se acerca la convocatoria: calendario de los jugadores de la Selección

Se está a poco menos de dos semanas de una nueva jornada de la eliminatoria al Mundial de Catar 2022. La Selección Colombia se alista para enfrentar a Uruguay y Ecuador. Carlos Queiroz entregará el próximo domingo la convocatoria para estos encuentros. Este es el calendario de los futbolistas:

Arqueros

David Ospina

Jueves 5 de noviembre: 12:55 p. m.: FÚTBOL – Liga de Europa: Rijeka vs. Nápoles. Domingo 8 de noviembre: 12 m. – Serie A: Bolonia vs. Nápoles.



Le puede interesar: (Duván Zapata tiene la receta para anotarle al Liverpool).



Camilo Vargas

Sábado 7 de noviembre: 8 p. m. – Liga de México: Tigres vs. Atlas.



Álvaro Montero

Martes 3 de noviembre: 7:30 p. m. – Copa Suramericana: Tolima vs. La Calera. Sábado 7 de noviembre: 6:30 p. m. – Liga colombiana: Tolima vs. Boyacá Chicó.



Aldair Quintana

Miércoles 4 de noviembre: 5:15 p. m. – Copa Suramericana: River Plate (Uru) vs. Nacional. Domingo 8 de noviembre: 8:10 p. m. – Liga colombiana: Nacional vs. Pasto.

Laterales derechos:

Stefan Medina

Miércoles 4 de noviembre: 9:36 p. m. – Copa de México: Monterrey vs. Tijuana. Sábado 7 de noviembre: 6 p. m. – Liga de México: Guadalajara vs. Monterrey.



Daniel Muñoz

Sábado 7 de noviembre: 2:45 p. m. – Liga de Bélgica: Sint-Truiden vs. Genk



También lea: (Meluk le cuenta...(Osorio y Gamero: de los técnicos y los futbolistas)).



Luis Manuel Orejuela

Jueves 5 de noviembre: 7:30 p- m- – Copa de Brasil: Juventude vs. Gremio. Domingo 8 de noviembre: 6:30 p. m. – Brasileirao: Fluminense vs. Gremio.

Centrales:

Yerry Mina

Sábado 7 de noviembre: 7:30 a. m. – Liga Premier: Everton vs. Manchester United



Dávinson Sánchez

Jueves 5 de noviembre: 12:55 p. m. – Liga de Europa: Ludogorest vs. Tottenham. Domingo 8 de noviembre: 7 a. m. – Liga Premier: West Bromwich vs. Tottenham.



Jhon Lucumí

Sábado 7 de noviembre: 2:45 p. m. – Liga de Bélgica: Sint-Truiden vs. Genk



Jeison Murillo

Viernes 6 de noviembre: 3 p. m. – Liga de España: Elche vs. Celta de Vigo.

Laterales izquierdos:

Frank Fabra

Domingo 8 de noviembre: 7:15 p. m. – Newell’s vs. Boca Juniors.



Johan Mojica

Martes 3 de noviembre: 3 p. m. – Liga de Campeones: Atalanta vs. Liverpool. Domingo 8 de noviembre: 9 a. m. – Serie A: Atalanta vs. Inter.

Volantes

Juan Guillermo Cuadrado

Miércoles 4 de noviembre: 3 p. m. – Liga de Campeones: Ferencváros vs. Juventus. Domingo 8 de noviembre: 6:30 a. m. – Serie A: Lazio vs. Juventus.



Mateus Uribe

Martes 3 de noviembre: 3 p. m. – Liga de Campeones: Porto vs. Marsella. Domingo 8 de noviembre: 12:30 p. m. – Liga de Portugal: Porto vs. Portimonense.



Jorman Campuzano

Domingo 8 de noviembre: 7:15 p. m. – Newell’s vs. Boca Juniors.



Wílmar Barrios

Miércoles 4 de noviembre: 12:55 p. m. – Liga de Campeones: Zenit vs. Lazio. Domingo 8 de noviembre: 11 a. m. – Liga de Rusia: Zenit vs. Krasnodar.



No deje de leer: (Tolima, a revalidar su gran presente en Liga, ahora en la Suramericana).



Jéfferson Lerma

Martes 3 de noviembre: 2 p. m. – Segunda división Inglaterra: Sheffield Wednesday vs. Bournemouth.



Yairo Moreno

Domingo 8 de noviembre: 1 p. m. – Liga de México: Toluca vs. León.



Steven Alzate

Viernes 6 de noviembre: 12:30 p. m. – Liga Premier: Brighton vs. Burnley

Atacantes:

James Rodríguez

Sábado 7 de noviembre: 7:30 a. m. – Liga Premier: Everton vs. Manchester United.



Radamel Falcao García

Domingo 8 de noviembre: 11 a. m. – Sivasspor vs. Galatasaray



Duván Zapata

Martes 3 de noviembre: 3 p. m. – Liga de Campeones: Atalanta vs. Liverpool. Domingo 8 de noviembre: 9 a. m. – Serie A: Atalanta vs. Inter.



Luis Fernando Muriel

Martes 3 de noviembre: 3 p. m. – Liga de Campeones: Atalanta vs. Liverpool. Domingo 8 de noviembre: 9 a. m. – Serie A: Atalanta vs. Inter.



Luis Díaz

Martes 3 de noviembre: 3 p. m. – Liga de Campeones: Porto vs. Marsella. Domingo 8 de noviembre: 12:30 p. m. – Liga de Portugal: Porto vs. Portimonense.



Alfredo Morelos

Jueves 5 de noviembre: 12:55 p. m. – Liga de Europa: Benfica vs. Rangers. Domingo 8 de noviembre: 10 a. m. – Liga de Escocia: Rangers vs. Hamilton



DEPORTES