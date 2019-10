Falcao y James, también ausentes para enfrentar a Chile y a Argelia

El entrenador portugués Carlos Queiroz entregó la lista de convocados de la Selección Colombia para los partidos amistosos en la doble fecha de la Fifa.



Dentro de las grandes novedades está el regreso de Camilo Vargas y las bajas de James Rodríguez, Falcao García y Álvaro Montero.

Carlos Queiroz anuncia la convocatoria.

"Más del 75 por ciento de la convocatoria están en el grupo base que empezamos a trabajar en la Copa América, un grupo de jugadores que hace parte de mis planes para el futuro del equipo nacional", dijo Queiroz en un video enviado por la FCF.



El nombre de Andrés Ibargüen, extremo del América de México, sorprende porque no estaba en la lista de 37 que había anunciado el DT inicialmente.



"(Ibargüen) también ha estado lesionado y no estaba en la lista de stand by para esta convocatoria, pero gracias a Dios se ha recuperado bien, y es una decisión que es muy bien definida para mí, una oportunidad que estoy esperando hace un par de meses", explicó.



Arqueros



David Ospina | Napoli (ITA)

Camilo Vargas | Atlas (MEX)

Aldair Quintana | Atl. Nacional (COL)

Éder Chaux | Patriotas (COL)



Defensas



Luis Orejuela | Cruzeiro (BRA)

Stefan Medina | Monterrey (MEX)

Dávinson Sánchez | Tottenham (ING)

Óscar Murillo | Pachuca (MEX)

Yerry Mina | Everton FC (ING)

Jhon Lucumí | Genk (BEL)

William Tesillo | León (MEX)

Johan Mojica | Girona (ESP)



Mediocampistas



Wílmar Barrios | Zenit (RUS)

Juan G. Cuadrado | Juventus (ITA)

Jéfferson Lerma | Bournemouth (ING)

Mateus Uribe | FC Porto (POR)

Yairo Moreno | León (MEX)

Andrés Ibargüen | América (MEX)



Delanteros



Luis Muriel | Atalanta (ITA)

Luis Sinisterra | Feyenoord (HOL)

Róger Martínez | América (MEX)

Luis Díaz | FC Porto (POR)

Duván Zapata | Atalanta (ITA)

Alfredo Morelos | Rangers (ESC)



