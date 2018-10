Pulisic y Bradley vuelven a convocatoria de EE. UU. frente a Colombia

Christian Pulisic y Michael Bradley regresan a la convocatoria de Estados Unidos para los encuentros amistosos frente a Colombia y Perú del 11 y el 16 de octubre, anunció este lunes el seleccionador interino del equipo, Dave Sarachan.

Pulisic, de 20 años, es la presencia más destacada de un conjunto que busca rejuvenecerse y reinventarse luego de perderse el Mundial de Rusia-2018. El atacante del Borussia Dortmund, la gran promesa de su país, no jugó en los choques de septiembre debido a una lesión, mientras Bradley, con 140 internacionalidades a sus espaldas, no disputa un encuentro con el cuadro de las rayas y las estrellas desde hace un año.



El veterano arquero Brad Guzan, del Atlanta United del DT argentino Gerardo Martino, también regresa a la convocatoria tras su último juego, en octubre de 2017, cuando los norteamericanos cayeron 1-2 frente a Trinidad y Tobago. Sarachan, quien sucedió de forma interina en el cargo a Bruce Arena, llamó por primera vez a los defensores Reggie Cannon y Ben Sweat y al centrocampista Jonathan Amon.

Además, volvió a confiar en el delantero centro del París Saint-Germain Tim Weah, hijo del legendario futbolista y actual presidente de Liberia, George Weah.



Los estadounidenses perdieron 1-2 ante Brasil y ganaron 1-0 a México en septiembre. Tras medirse a Colombia y Perú en octubre, enfrentarán en noviembre a Italia e Inglaterra.



Los 24 jugadores convocados por Dave Sarachan para enfrentarse a Colombia y Perú:



Arqueros: Brad Guzan (Atlanta), Ethan Horvath (Brujas/BEL), Zack Steffen (Columbus)



Defensas: John Brooks (Wolfsburgo/GER), Reggie Cannon (Dallas), Cameron Carter-Vickers (Swansea/WAL), Aaron Long (New York Red Bulls), Matt Miazga (Nantes/FRA), Antonee Robinson (Wigan/ENG), Ben Sweat (New York City FC), DeAndre Yedlin (Newcastle/ENG)



Centrocampistas: Kellyn Acosta (Colorado), Tyler Adams (New York Red Bulls), Jonathan Amon (Nordsjælland/DEN), Michael Bradley (Toronto), Julian Green (Fürth/GER), Weston McKennie (Schalke 04/GER), Christian Pulisic (Dortmund/GER), Kenny Saief (Anderlecht/BEL), Wil Trapp (Columbus), Tim Weah (París Saint-Germain/FRA)



Delanteros: Andrija Novakovich (Fortuna Sittard/NED), Josh Sargent (Werder Bremen/GER), Bobby Wood (Hanóver/GER)



AFP