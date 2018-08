Griezmann y Mbappé lideran la convocatoria del campeón del mundo

Antoine Griezmann, del Atlético de Madrid, Kylian Mbappé, del PSG, y Raphaël Varane, del Real Madrid, vuelven a encabezar la lista de convocados de la selección de Francia, vigente campeón mundial, para los partidos de la Liga de las Naciones de la UEFA ante Alemania (6 de septiembre) y Holanda (9).

El seleccionador francés, Didier Deschamps, divulgó este jueves los convocados para este nuevo torneo lanzado por la UEFA, cuya primera fase se disputa entre septiembre y noviembre.



Deschamps llamó a los mismos jugadores que se consagraron campeones del mundo el pasado 15 de julio en Rusia, excepto al meta del Marsella Steve Mandanda, quien no figura por culpa de una lesión muscular y quien fue sustituido por el portero del Burdeos, Benoît Costil.



"Si no estuviese lesionado, Steve hubiese estado con nosotros", aclaró el técnico, quien pretende que los jugadores campeones se reencuentren con su público. "No hay nada por encima de ganar un Mundial. Hemos aprovechado el momento de gloria, pero hay que volver a arrancar para un nuevo curso", sostuvo el técnico, quien explicó que la "experiencia acumulada" en Rusia "solo puede ser algo positivo".



"Tenemos un estatuto de campeones. Lo seremos durante cuatro años (...) La expectativas son todavía más elevadas, pero ser campeón no es un peso, todo lo contrario. No nos vamos a quejar de serlo", anotó.



Francia se mide el 6 de septiembre en Múnich ante Alemania el 6 de septiembre y tres días más tarde, el 9, recibe en su estadio de Saint-Denis (afueras de París) a Holanda.

Convocados

Porteros: Hugo Lloris (Tottenham/ING), Benoît Costil (Burdeos/FRA) y Alphonse Areola (París SG/FRA).



Defensas: Benjamin Pavard (Stuttgart/ALE), Presnel Kimpembe (París SG/FRA), Adil Rami (Marsella/FRA), Benjamin Mendy (Manchester City/ING), Lucas Hernández (Atlético de Madrid/ESP), Djibril Sidibé (Mónaco/FRA), Samuel Umtiti (Barcelona/ESP), Raphaël Varane (Real Madrid/ESP).



Centrocampistas: N'Golo Kanté (Chelsea/ING), Blaise Matuidi (Juventus/ITA), Paul Pogba (Manchester United/ING), Corentin Tolisso (Bayern de Múnich/ALE) y Steven N'Zonzi (Roma/ITA).



Delanteros: Ousmane Dembélé (Barcelona/ESP), Olivier Giroud (Chelsea/ING), Antoine Griezmann (Atlético Madrid/ESP), Kylian Mbappé (París SG/FRA), Thomas Lemar (Atlético de Madrid, ESP), Nabil Fekir (Lyon/FRA) y Florian Thauvin (Marsella/FRA).



EFE