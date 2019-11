Las consecuencias que tendría para Chile no jugar en esta fecha Fifa

La cancelación del amistoso que iban a jugar Perú y Chile el próximo 19 de noviembre en Lima traería consecuencias económicas y deportivas para 'La Roja', que ya había suspendido el encuentro que tenía programado para este viernes contra Bolivia.

Desde el punto de vista económico, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile -muy seguramente- tendrá que asumir una multa por el incumplimiento del contrato para este juego. El monto es desconocido.



Ian Mac Niven, gerente de selecciones, se refirió escuetamente al tema en una conferencia de prensa. "Hay consecuencias y las vamos a asumir", declaró.

La cancelación del partido también pone a correr a los peruanos en busca de un nuevo rival, teniendo en cuenta que ya se había vendido parte de la boletería para este encuentro.



“Estamos en reunión con el presidente de la FPF y el departamento legal, también en comunicación con Ricardo Gareca y Néstor Bonillo, la situación es complicada. Estamos tratando de encontrar rival. No creo que lo podamos hacer de la noche a la mañana, pero estamos buscando un plan B para esto y, de acuerdo a eso, veremos la decisión que toma Ricardo de continuar o no con los entrenamientos”, declaró Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, al diario El Comercio.



Cabe recordar que Perú será el rival de Colombia este viernes, en Miami, en el primero de los dos amistosos de noviembre para el equipo que dirige Carlos Queiroz.



Perú intentó gestionar un partido contra Panamá para el 19 de noviembre. Sin embargo, el equipo centroamericano rechazó la invitación, según El Comercio, porque una derrota podría complicar sus opciones de llegar al Mundial de Catar 2022, pues los equipos mejor ubicados en la clasificación mundial de la Fifa tienen el camino más sencillo.



La otra consecuencia para Chile, desde el punto de vista deportivo, también tiene que ver con la clasificación Fifa. Al no jugar en noviembre, los chilenos no suman puntos.



Chile, además, ya no tiene más tiempo de preparación para la eliminatoria suramericana para Catar 2022, que comenzará en marzo de 2020. Ya no hay más amistosos hasta entonces. Eso tiene muy molesto al técnico Reinaldo Rueda.



"Si vengo a trabajar en fútbol y no hay fútbol, me tengo que ir", dijo Rueda, quien insinuó que podría dejar el cargo.



DEPORTES