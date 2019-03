La crisis política de Venezuela ya tocó de lleno el deporte

La crisis política y social que vive Venezuela agregó la semana pasada un nuevo capítulo, que esta vez involucró a su selección nacional de fútbol y que generó que el entrenador, Rafael Dudamel, pusiera su cargo a disposición, al considerar que hubo intromisión política durante la concentración previa al juego en el que vencieron a Argentina, en Madrid. En la actual coyuntura de tensión, ni el deporte se escapa.

La actual situación venezolana, las dificultades sociales, la más reciente crisis eléctrica y la constante disputa política han afectado el normal desarrollo de las competiciones deportivas internas y las participaciones en el exterior, y ahora la que se ve afectada es la selección nacional, que podría quedarse sin entrenador.



La visita de Antonio Ecarri, representante en España del líder opositor Juan Guaidó, al vestuario venezolano para apoyar a los jugadores antes del juego contra Argentina, el pasado viernes, derivó en un insólito desenlace cuando salieron a la luz pública imágenes de ese encuentro, algo que incomodó al DT Dudamel, quien consideró que hubo una politización de la Selección y que por eso ponía a disposición su cargo. “He conversado con el vicepresidente y he puesto el cargo a disposición, porque todo este tiempo estamos navegando en aguas muy turbias”, dijo Dudamel. “Se ha politizado todo y soy el director de una selección del país entero”, añadió.

Givova le exigimos máximo respeto a nuestra camiseta nacional y a cada integrante del equipo.



No tener camisas para jugar hoy y estampar unas que compraron es lamentable, lo de ustedes es vergonzoso. pic.twitter.com/QzeZQXeVe2 — Tomás Rincón (@TomasRincon5) March 25, 2019

El partido contra Argentina, que Venezuela ganó 3-1, fue aprovechado por los sectores políticos para transmitir sus respectivos mensajes de respaldo al seleccionado. “¡Bravo, Guerreros! ¡Felicitaciones!”, fue parte del trino en Twitter del presidente Nicolás Maduro. Y desde la cuenta de la embajada venezolana en España, designada por Guaidó, publicaron. “Ustedes representan el alma de todos los venezolanos. En nombre de Venezuela, quiero desearles el mayor de los éxitos en el juego de este martes”.



Algunos futbolistas de la selección asumieron una posición frente a la crisis de su país, y aprovecharon el marco del partido contra Argentina para dar su punto de vista. El volante Tomás Rincón, por ejemplo, dijo: “Nos duele todo, tengo a toda mi familia allí, es un momento de nuestra historia muy duro. Asumir este reto de venir a la selección es nuestra manera de demostrar amor por nuestro país. Hay gente que necesita que les lleven esperanza”.



Dudamel dirigió ayer en el amistoso contra Cataluña, con derrota 2-1. Luego del partido el DT no fue a la rueda de prensa. Su asistente, Marcos Mathías, dijo: “Hay que esperar a que lleguemos a Venezuela, que se puedan reunir los dirigentes y allí se tomen las mejores decisiones para lo que se viene de cara al fútbol venezolano”. En ese partido, para colmo, a la selección le tocó improvisar camisetas estampadas porque la nueva indumentaria no alcanzó a estar lista, lo que generó críticas de los futbolistas hacia la marca deportiva Givova.

Dudamel llegó a la selección mayor en 2016, pero su principal logro fue con la Sub-20, con la que logró el subtítulo mundial de la categoría, en 2017.

El deporte, estancado

Los deportistas venezolanos han perdido protagonismo en los últimos años en el plano continental. Han ganado 13 veces los Juegos Bolivarianos, pero no lo hacen desde el 2009, y en los Centroamericanos y del Caribe de 2018 se estancaron en el cuarto lugar de la tabla. Sus autoridades deportivas han tratado de contratar técnicos especialistas, pero estos no van a Venezuela, aunque les dan garantías. Aun así, los atletas que se mantienen en el programa apoyado del Gobierno siguen adelante porque garantizan, al menos, una vivienda y comida. “El deporte es una buena opción para no aguantar hambre. Cada mes a los atletas apoyados nos regalan una caja de mercado, en ella hay arroz, lentejas, leche, lo principal, pero eso no alcanza sino para algunos días”, comentaron atletas en los pasados Centroamericanos.



En el plano internacional, en dos oportunidades se le ha quitado a Venezuela la organización de la Serie del Caribe de Béisbol, por falta de garantías para los deportistas visitantes. Además, desde la Federación de Fútbol han dicho que hay pocas las posibilidades de que la Vinotinto dispute partidos amistosos en el 2019 en el país, debido a la situación.



Por su parte, el club de fútbol Deportivo Lara ha tenido que reprogramar dos veces sus partidos de Copa Libertadores por los problemas de energía eléctrica que han afectado la salida oportuna de los vuelos hacia el exterior y la realización de partidos en horario nocturno.



