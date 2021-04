Los jugadores latinos más efectivos en la Liga Premier

La Liga Premier es uno de los torneos que más estadíisticas sacan y en una de ellas figuras cuatro jugadores latinos, que están en el listado de los más efectos en el torneo en los últimos años.

El primero de ellos es Sergio Agüero, el argentino que no irá más con el Manchester United.



El delantero cuenta con 181 goles en 271 partidos, todos con el City, en una excelente figuración.



Luego está Luis Suárez, que cuando estuvo en el Liverpool anotó un gol cada 139 minutos.



Diego Costa jugó en el Chelsea y marcó 52 anotaciones en 7.550 minutos. Por último, 'Chicharito' Hernández, con el Manchester United y el West Ham, con 52 tantos en 158 juegos.



Deportes