Conozca la agenda deportiva por televisión para este lunes 18 de diciembre

6 A. M. Sorteo de octavos de final de Champions League.

1 P. M. Mundial de Clubes: Fluminense vs. Al Ahly.



3 P. M. Fútbol de España: Girona vs. Alavés.

8 P. M. NFL: Seattle Seahawks vs. Philadelphia Eagles.

2:30 P. M. Fútbol de Italia: Atalanta vs. Salernitana.



7 A. M. Sorteo Europa League.

8 A. M. Sorteo Conference League.

3 P. M. Fútbol de Inglaterra, Birmingham vs. Leicester.



