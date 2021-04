¿Dónde va a jugar América la Libertadores?

La Conmebol confirmó las fechas y horarios de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2021, en la que América de Cali abrirá como local el miércoles 21 de abril, exactamente en 9 días, frente a Cerro Porteño, de Paraguay, en el ‘comodísimo’ horario de las 9:00 p.m.



Precisamente, el campeón colombiano estaba esperando que la rectora del balompié continental le permitiera jugar a más a tardar a partir de las 3:30 p.m. y poder hacer uso del Estadio Pascual Guerrero, que por los trabajos de implementación de las luces LED para la Copa América no puede recibir compromisos nocturnos.



Pero la petición del club colombiano no fue escuchada y sus directivos siguen en la búsqueda, contra el reloj, de un escenario que cumpla las condiciones y esté apto para llevar a cabo la competencia.



En ese abanico de posibilidades se había pensado en los estadios de Pereira y Armenia, este último con una respuesta inicial positiva, pero a raíz del aumento de la tasa de contagios en esa ciudad al final de la Semana Santa, el alcalde José Manuel Ríos reversó su decisión.



Ante esta situación, el presidente escarlata, Mauricio Romero, inició conversaciones con su homólogo de Envigado, Ramiro Ruiz, pensando en utilizar el Polideportivo Sur inicialmente frente al Tolima en la última fecha del ‘todos contra todos’ si el encuentro es programado en horas de la noche, pero la definitiva solo se conocerá este miércoles cuando se reúnan las autoridades de ese municipio antioqueño.



FUTBOLRED dialogó con Ruiz, quien reveló que están pendientes de lo que resuelva la Alcaldía Municipal con el préstamo del escenario. Lo cierto es que para Copa Libertadores queda descartado al no cumplir con los requisitos exigidos por la Conmebol.



Sin embargo, un aspecto que no deja de preocupar es que Antioquia está en el tercer pico de la pandemia como uno de los departamentos más afectados del país y eso podría pesar en la determinación que se tome este martes.



Después de que la Conmebol oficializó que Santa Fe actuará como local en el estadio de Techo y que no hay posibilidad de cruces en esa condición con los juegos de los ‘diablos’, ante la premura del tiempo los dirigentes vallecaucanos harían la solicitud al IDRD de que allí también puedan ser anfitriones en esta fase de grupos.



Pero, como si fuera poco, FUTBOLRED conoció que por la cercanía geográfica los rojos no descartan tampoco al Estadio Libertad de Pasto para actuar en sus partidos de local en la Libertadores, pero, de igual forma, dependen de la respuesta de la Alcaldía Municipal. Un detalle positivo es que la capital nariñense está en un porcentaje de ocupación de camas UCI menor a la de las grandes capitales del país, con el 50%, y no existen restricciones los fines de semana.



Mauricio Romero le dijo a este portal sobre el probable escenario que “hasta ahora no sabemos, estamos en eso, pero todas son opciones”.



América de Cali sigue enfocado en dos frentes que se llevan toda su atención: Por un lado, el tema del estadio para la Copa Libertadores, y por otro la necesidad de ganarle a Tolima por una buena diferencia de goles y poder garantizar su clasificación a los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2021 con un Medellín que le respira en el cuello con los mismos 25 puntos y apenas un gol por debajo, al igual que Pasto, que aspira a ‘pescar en río revuelto’.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces



