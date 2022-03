El exfutbolista alemán Sami Khedira, de 34 años, quien fue compañero de Cristiano Ronaldo, aseguró en una entrevista con ESPN haber conocido a dos Cristianos muy distintos, pues en su primera experiencia con él en el Real Madrid, dijo que era inseguro, mientras que cuando compartieron en la Juventus su percepción fue diferente.



El exfutbolista alemán, quien hizo parte de equipos como Stuttgart, Juventus, Hertha de Berlín, Real Madrid y de la Selección de Alemania, con la que se proclamó como campeón del mundo en el Mundial de Brasil de 2014, se sinceró con la cadena de televisión ESPN y contó sobre su convivencia con Cristiano Ronaldo, uno de los mejores jugadores del mundo.



En la entrevista, Khedira dijo haber conocido a Cristiano en dos momentos muy distintos, puesto que en su primera experiencia cuando estuvo con él en el Real Madrid estaba más joven y lo percibió más inseguro y egoísta, agregando que no lo decía en un mal sentido.



"Conocí a dos Cristianos, el primero fue en el Real Madrid. Era un poco joven, un poco más inseguro y egoísta también. No egoísta en el mal sentido, solo en la forma en que son los jóvenes delanteros... tuvo que encontrar su personalidad", apuntó.



El otro Cristiano que conoció, destacó, fue cuando estuvieron juntos en la Juventus. Khedira dijo que aunque todavía estaba movido por el ego y el egoísmo para marcar, era más líder y ayudaba a sus compañeros a ser mejores. Además, señaló que fuera del juego era alguien más relajado y maduro.

El alemán señaló que durante su paso por la Juventus Cristiano tenía una actitud más de líder. Foto: Marco Bertorello / AFP

Entre sus confesiones también dijo: "Es tan competitivo... En los entrenamientos todos querían ganarle a Cristiano o si estabas en su equipo querías ayudar a Cristiano a ganar”.



Aunque exmediocampista alemán se retiró hace varios meses como jugador de fútbol profesional, su pasión por este deporte no quedó a un lado, pues en la Eurocopa 2020 colaboró como analista de ESPN, y además se dedica a su fundación 'Sami Khedira Foundation', que brinda apoyo a asociaciones para niños y jóvenes en Stuttgart, Alemania.

