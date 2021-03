Enérgico pedido de la Conmebol a la Fifa 

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, pidió este martes a la Fifa en nombre de la organización deportiva sudamericana que proteja a sus federaciones en el desarrollo de la clasificatoria para el Mundial de Catar-2022.

(Le puede interesar: ¿Hubo amenazas contra la portera del América por error en gol?)



"No es que Conmebol quiera que se juegue en las fechas predeterminadas. Pedimos al presidente (Giani) Infantino y a la Fifa que sigan trabajando con ahínco para que protejan a nuestras asociaciones y a nuestro fútbol", expresó Domínguez durante el 74vo Congreso de la Conmebol.



La Fifa, en coordinación con la Conmebol, suspendió a principios de este mes las jornadas 5 y 6 de la clasificatoria sudamericana a Catar-2022 que debían disputarse el 24-25 y el 30 de marzo, debido a que varios clubes europeos se negaron a ceder a sus futbolistas por el recrudecimiento de la pandemia del covid-19, y aún no se ha decidido las nuevas fechas.



El Congreso de la Conmebol se realizó este martes de forma virtual y contó con la presencia del presidente de la FIifa. Domínguez, que al inicio del acto pidió un aplauso "para todos los que ya no están", con especial foco en Diego Maradona, presentó su memoria y balance, que fueron aprobados, y se divulgó el informe anual de auditoría interna y externa.

(Lea además: Ramón Jesurún fue reelegido ante la Fifa)



"Somos la única Confederación en el mundo que mantuvo su formato de eliminatorias y es porque nos mantenemos en el lema 'reglas claras' y eso es porque entendemos que la definición de los encuentros se hacen en el campo de juego", expresó en su mensaje.



Domínguez elogió el protocolo elegido para reanudar los torneos sudamericanos. "Nuestro protocolo fue y es más efectivo que cualquiera de las mejores vacunas que hoy se están aplicando para combatir la pandemia", explicó e hizo hincapié en la realización de 262 partidos "a pesar del tiempo que nos tocó".

Cerramos con éxito nuestro 74° Congreso Ordinario, con los balances y el presupuesto aprobados en forma unánime. ¡La familia del fútbol sudamericano está unida! Trabajamos juntos para que nuestro continente vuelva a la senda de las glorias deportivas mundiales.

¡Gracias a todos! pic.twitter.com/Ww97ifHRsJ — Alejandro Domínguez (@agdws) March 23, 2021



AFP