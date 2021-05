Para Conmebol “no hay Plan B” de sedes para la Copa América

Fuentes de la entidad le contaron a EL TIEMPO este jueves 13 de mayo que el consejo ordinario no ratificó las sedes porque “para nosotros esta fue una reunión ordinaria de revisión y actualización de trabajos y avances para mantenernos al día sobre la organización de la Copa América de Colombia y Argentina”.





Lo invitamos a leer: (Ojo: la final de la Champions cambió de sede)

“Nosotros no hemos puesto en duda nunca la sedes, por eso no sacamos pronunciamientos en comunicados porque no somos responsables de los rumores que pueden haber”, explicó la fuente.

Facebook Twitter Linkedin

Trofeo de la Copa América. Foto: EFE

Y agregó: “No es cierto que la Conmebol haya hecho una revisión de estadios en Chile como publicó la prensa de ese país.



Tampoco es cierto que se evalúe a Asunción… No hay plan B porque para nosotros nunca han estado en dudas las sedes por los trabajos que se han venido haciendo y por las garantías que nos han ofrecido ambos gobiernos”.



La fuente agregó: “Si nada más el martes pasado se lanzó la canción oficial de La Copa América. No tenemos plan B”.



DEPORTES

Más noticias deportivas

- Copa América en Colombia y su oscuro designio

​- ¡Atención! Egan, segundo en la etapa, y a 16 segundos del liderato

​- Fuerte enfrentamiento entre futbolistas de Nacional con sus rivales