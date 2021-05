La respuesta de Conmebol al pedido de River para enfrentar a Santa Fe

Se multiplican los problemas para River. El pedido de los dirigentes a la Conmebol para poder habilitar dos arqueros juveniles (Alan Leonardo Díaz y Agustín Gómez) como una excepción ante el brote de 20 casos de coronavirus en el plantel, no prosperó.

Ahora Marcelo Gallardo deberá recurrir a un jugador de campo para el arco en los partidos ante Independiente de Santa Fe y Fluminense en la Copa Libertadores.



La idea de que Milton Casco, Jonatan Maidana o Tomás Lecanda estén debajo de los tres palos en los partidos de Copa Libertadores, comienza a tomar cada vez más forma.

Marcelo Gallardo Foto: EFE



En las últimas horas se confirmaron los positivos de Leonardo Ponzio, Gonzalo Montiel, Alex Vigo, Lucas Beltrán y Flabián Londoño Bedoya. Ante este contexto, la situación es crítica, porque no sólo no dispone de arqueros, sino que no puede completar el equipo.



River tiene ausentes a Franco Armani, Germán Lux, Franco Petroli y Enrique Bologna, sus 4 arqueros, aislados por haber dado positivo por covid 19.

Gallardo, debería pensar en un equipo para jugar con Independiente Santa Fe, con estos futbolistas:



Jonathan Maidana, Tomás Lecanda, Héctor Martínez, Milton Casco, Fabrizio Angileri, Jorge Carrascal, Felipe Peña Biafore, José Paradela, Julián Alvarez y Agustín Fontana.



Es decir, que el entrenador, deberá resolver si Casco, Maidana o Lecanda ocuparán el arco y contará con 8 futbolistas de campo para la cita de la Copa.





