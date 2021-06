Oiga los audios del VAR sobre la polémica jugada de gol de Brasil

Tras el partido entre la Selección Colombia y Brasil, muchos aficionados quedaron con un sinsabor por el arbitraje del argentino, Néstor Pitana, específicamente, por lo sucedido en el minuto 77 cuando una jugada de Neymar impactó en el juez.



Aunque el balón tocó al arbitro el juego continuó y dio paso a una jugada que permitió el empate, 1-1, lo que provocó el descontento del seleccionado colombiano, que protestó por lo sucedido. Ante la queja de los jugadores el colegiado acudió al VAR y, según él, no encontró que el rebote en su cuerpo hubiera interferido en el partido.



Según el reglamento, el juego se detiene siempre y cuando "el balón toque a un miembro del equipo arbitral, permanezca en el terreno de juego y, además: un equipo inicie un ataque prometedor, o el balón entre directamente en la portería o el equipo en posesión del balón cambie".



Ante lo sucedido, Juan Guillermo Cuadrado manifestó su inconformidad al finalizar el encuentro.



"Es triste que con todo el esfuerzo que hicimos ante una de las mejores selecciones del mundo, en una jugada que está en el reglamento, perdamos el partido", dijo el volante.



Por su parte, el técnico de la Selección Colombia, Reinaldo Rueda, aseguró que la decisión del árbitro distrajo a los jugadores y eso se vio evidenciado en el marcador final.



"Son dos situaciones diferentes los goles de Brasil. En una considero que quizás la decisión del árbitro hizo distracción sobre nuestros jugadores y después también hay una desatención en ese tiro de esquina, nos anticiparon", señaló.



Al finalizar el juego, las redes sociales se llenaron de comentarios en contra del arbitraje de Pitana, por lo que la Conmebol presentó su propio análisis a través de un video, en el que destacan que el árbitro actuó correctamente, pues el balón no entró directamente en portería, no cambió de posición y no inicia un ataque prometedor tras rebotar en el juez.



