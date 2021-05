Conmebol insiste que Copa América sigue en las sedes previstas

Desde temprano este martes han sonado fuertes rumores del cambio de sede de la Copa América que comenzará en un mes.



Sin embargo, fuentes de la Conmebol confirmaron a El Tiempo que el torneo se llevará a cabo según lo previsto. Esto, teniendo en cuenta que el consejo que tendrá lugar a finales de esta semana está previsto con normalidad para evaluar temas como Eliminatorias, Copa América y sedes para las finales.



Mientras rondan estos rumores, en la sede de la Conmebol se dio el lanzamiento de la canción oficial del torneo con presencia de delegados de Argentina y Colombia. Dicho evento fue transmitido en las redes sociales de la Confederación.

(2016) Final de la Copa América Esta edición de la copa fue especial. Era el centenario del torneo. Foto: Alex Wong / AFP

Los rumores en Chile

En Chile se mostraron abiertos a recibir el torneo a pesar de no existir ninguna comunicación oficial.



"No se han comunicado para poder, eventualmente, ver la posibilidad (de traslado) si Colombia o Argentina se desisten de organizar la Copa América. No lo ha hecho la ANFP, no lo ha hecho la Conmebol, pero siempre vamos a estar disponibles” declaró Cecilia Pérez, Ministra del Deporte en Chile, a El Mostrador, medio chileno.



Así como El Mostrador, T13 tseñaló la posibilidad de que el grupo que inicialmente jugaría en Argentina (Argentina, Bolivia, Uruguay, Chile y Paraguay), se trasladaría a suelo Chileno. Mientras que los partidos destinados a Colombia, del grupo b (Colombia, Brasil, Venezuela, Ecuador y Perú), se mudarían a Paraguay.



