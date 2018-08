Conmebol desmiente suspensión de la Copa Libertadores

La Confederación Suramericana de Fútbol desmintió que la Copa Libertadores vaya a ser suspendida o reprogramada, luego de los reclamos por el caso de la suspensión pendiente del jugador de River Plate Bruno Zuculini.

Zuculini debía dos fechas de una participación anterior en el torneo y la Conmebol nunca notificó a River de ello. El jugador participó en tres de los siete partidos que su equipo jugó en este torneo y en los otros cuatro, incluyendo los dos encuentros de la primera fase frente a Santa Fe, fue al banco de suplentes. La CSF admitió el error y dijo que el castigo debía pagarse en los dos próximos partidos que juegue River. El club colombiano también anunció que iba a presentar un reclamo.



Racing exige la expulsión de River de la Libertadores e incluso estudia recurrir al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) en caso de que la gestión no avance.



En un comunicado, el club señaló: “Racing Club informa que, frente a los hechos de público conocimiento referidos al caso de Bruno Zuculini y en respuesta al comunicado emitido por la Conmebol... el club ha presentado un recurso de reconsideración contra lo resuelto por la Conmebol por considerarlo arbitrario y agraviante para la institución”.



“En este escenario que consideramos injusto, Racing Club se reserva el derecho de recurrir al Tribunal Arbitral del Deporte para proseguir con el reclamo”, agregó.



Un periodista de ESPN aseguró que el TAS iba a suspender la Copa Libertadores por esta irregularidad, y luego, el canal hizo eco en sus redes sociales. Todas las publicaciones fueron eliminadas.

La Dirección de Competiciones de la @CONMEBOL informa que no hay alteraciones en la programación de la #CONMEBOLLibertadores y que todos los partidos programados se llevarán a cabo en tiempo y forma. https://t.co/GiZP1PvnoP — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) 27 de agosto de 2018



No es el primer caso de este tipo que se presenta este año en torneos de Conmebol. La entidad abrió el miércoles un procedimiento disciplinario a Santos por la presunta mala inclusión del jugador uruguayo Carlos Sánchez en el partido de ida frente a Independiente, jugado en Avellaneda y que terminó 0-0.



El club argentino pidió al organismo que le dé por ganado (3-0) el partido, argumentado que el uruguayo se encontraba inhabilitado porque le quedaba por cumplir una fecha de suspensión en torneos organizados por Conmebol.



Sánchez fue expulsado en un cotejo de semifinales de la Copa Sudamericana defendiendo River Plate, el 26 de noviembre del 2015 ante Huracán. Según Independiente, recibió una pena de tres fechas y no las cumplió todas.



Santos esgrime que la sanción fue de solo una fecha y ya la tiene cumplida. En 2016, la Conmebol redujo todas las sanciones a la mitad, mediante una amnistía. Sánchez jugó en Monterrey de México entre 2016 y 2018.



En la Copa Suramericana, ya la Conmebol entregó puntos en el escritorio en esta edición: le concedió a San Lorenzo el triunfo por 3-0 el encuentro de ida por la segunda ronda que había perdido 1-2 con Deportes Temuco.



El equipo chileno utilizó en ese partido al argentino Jonathan Requena, quien ya había sido inscrito por Defensa y Justicia. La reglamentación del torneo impide que un futbolista aparezca en dos clubes en la misma edición, así no haya actuado.



