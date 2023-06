Santa Fe terminó este miércoles su participación en la Copa Sudamericana, al quedar eliminado tras su derrota contra Goiás. Sin embargo, este jueves se supo que finalmente la Conmebol resolvió la denuncia que hizo el atacante Hugo Rodallega por comportamientos racistas.



(Le puede interesar: Santa Fe se despide de la Sudamericana: los goles de su derrota contra Goiás)

Rodallega, con lagrimas, fue el que denunció los insultos racistas que recibió en el partido contra Gimnasia y Esgrima de la Plata, en Argentina. Al final del partido, el experimentado delantero cardenal dijo que hubo gritos de "negro" y "mono".



"No mejoramos como humanidad. Es un desastre lo que pasa en el mundo. Da tristeza venir... No digo que perdimos porque la gente ofende, pero el tema del racismo ya cansa", empezó el delantero en su declaración.



"Que te llamen mono, que te llamen negro es una falta de respeto y da tristeza", agregó Rodallega.



Dijo que los gritos fueron sobre todo cuando hubo la riña con los jugadores de Gimnasia que derivó en la expulsión de Wilson Morelo, quien también habría recibido insultos de este tipo.



"Nos pasó a todos. Cuando hubo el problema, eso pasa en la cancha, puede haber expulsados, pero ya que la gente se meta con la raza en vez de rabia da tristeza. A mí no me duele perder, porque se puede perder en los últimos minutos, pero me duele lo que pasa en el entorno. En Bogotá los respetamos, ellos no a nosotros", finalizó.

La decisión de la Conmebol

Facebook Twitter Linkedin

Hugo Rodallega, delantero de Santa Fe. Foto: EFE

La Comisión Disciplinaria de la Conmebol resolvió imponer una sanción económica de USD 100.000 (Cien mil dólares) al club Gimnasia por estos hechos.



Además, advirtió que en caso de reiterarse esta falta a la disciplina deportiva, podrá determinarse el cierre total o parcial para el siguiente compromiso en condición de local.

#CGE #GELP La Unidad Disciplinaria de CONMEBOL le impuso a Gimnasia uba multa de 100.000 dólares por los gritos racistas denunciados por Rodallega. pic.twitter.com/KTnnOv19dL — Julián Barbetti (@BarbettiJulian) June 29, 2023

Rodallega denunció actos de racismo en el duelo Gimnasia-Santa Fe. pic.twitter.com/Mx63LC9xSY — Víctor Romero (@SoyVictorRomero) May 24, 2023

DEPORTES

Más noticias de deportes