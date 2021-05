Atención: decisión de la Conmebol sobre partidos de Junior y Tolima

Dos nuevos partidos programados en Colombia cambiarán de sede, debido a la situación de orden público que vive al país. Así lo anunció la Conmebol.



Se trata de los partidos que tenían el Junior, en Copa Libertadores contra Fluminense, en Barranquilla, y Deportes Tolima, en la Copa Sudamericana, contra Emelec.

(Le puede interesar: Oficial: Santa Fe, Nacional y Equidad no juegan la Copa en Colombia)



"Los partidos que debían disputarse en Colombia, entre los clubes @cdtolima vs

@CSEmelec para la CONMEBOL @sudamericana , y @JuniorClubSA vs @FluminenseFC

para la CONMEBOL @Libertadores , serán reprogramados en otras sedes, las cuales serán confirmadas en la brevedad".



Se estudia que el partido del Tolima, que quedó descartado en Ibagué, pueda trasladarse para Guayaquil, lo que no implica que se invierta la localía sino que el equipo colombiano la pierde para poder cumplir con el juego y no perder los puntos.



"Quedamos a la espera de la nueva agenda por parte de Conmebol para el desarrollo del compromiso", dijo el Tolima en su cuenta de Twitter.

Estos partidos se unen a las medidas tomadas con Santa Fe, Nacional, y La Equidad, que tuvieron que mover sus partidos para Paraguay.



