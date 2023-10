Premio de consuelo a Conmebol: 3 partidos inaugurales de 2030, Mundial en 3 continentes

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, sorprendió este miércoles al hacer un anuncio impactante respecto a la Copa del Mundo del 2030.

El Mundial del 2030 conmemorará los 100 años de la primera Copa del Mundo, que justamente se disputó en Suramérica, en Uruguay.



Argentina, Uruguay y Paraguay eran candidatas a sede conjunta para celebrar el Mundial del centenario, en principio junto a Chile.

La selección de Argentina es la campeona del mundo y su gran figura, sin duda alguna, es la 'Pulga'. Foto: Tolga Bozoglu. EFE

Domínguez, tras el consejo de la Fifa, confirmó que dicho Mundial se inaugurará en estas tres sedes. "Creímos en Grande. El Mundial Centenario 2030 comienza donde todo se inició", dice Domínguez.



"¡Uruguay, Argentina y Paraguay serán sedes de los partidos inaugurales del Mundial Centenario".



El Mundial del 2030 se disputará en Portugal, España y Marruecos, según se confirmó por los dirigentes de la Conmebol, en espera de que la Fifa haga el anuncio oficial.

Mundial en 3 continentes

Gianni Infantino, presidente de la Fifa. Foto: AFP

"Un mundial de 100 años no debía no estar a la altura de la circunstancia y así lo entendió el consejo de la Fifa... El consejo hizo posible unir 3 continentes para celebrar el centenario", anunció el presidente de Conmebol en rueda de prensa.



"Los tres partidos inaugurales empezando con Uruguay, y la Fifa dará más detalles para Argentina y Paraguay. La decisión está tomada. La Fifa trabajará para que los países cumplan los requisitos para ser sede de un Mundial", agregó.



Sobre Chile, Dominguez dijo que "no está Chile pero no significa que no se trabajará para que este o encontremos algo de esta talla. Lo decide Fifa".

"LA ORGANIZACIÓN ES DE FIFA Y ELLOS DARÁN MÁS DETALLES". Alejandro Domínguez no confirmó dónde se jugará la totalidad del Mundial y aseguró que la casa madre del fútbol mundial será la que de el anuncio definitivo.📺 #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/AbAH9ymeFZ — SportsCenter (@SC_ESPN) October 4, 2023

Estadio Centenario, en Uruguay. Foto: Nicolas GARCIA. AFP

En la rueda de prensa además se confirmó que los tres países ya están clasificados a dicho Mundial.



"El evento se origina en suramérica en los 3 países, Montevideo, Buenos Aires y Paraguay, se traslada a España Portugal y Marruecos, donde caigamos en los grupos. Las tres Federaciones ya están clasificadas", dijo el presidente de la Asociación paraguaya, Robert Harrison.

Creímos en Grande. El Mundial Centenario 2030 comienza donde todo se inició.



¡Uruguay, Argentina y Paraguay serán sedes de los partidos inaugurales del #MundialCentenario 🏆 — Alejandro Domínguez (@agdws) October 4, 2023

Sobre si habrán más partidos de fase de grupos o fases finales en Suramérica, Domínguez confirmó: "Los partidos inaugurales acá. Tres fiestas. Lo que se acordó es esto".

Comunicado de la Fifa

"El Consejo de la FIFA acordó por unanimidad que la única candidatura será la candidatura combinada de Marruecos, Portugal y España, que albergarán el evento en 2030 y se clasificarán automáticamente de la asignación de plazas existente sujeto a la finalización de un proceso de candidatura exitoso dirigido por la FIFA y una decisión del Congreso de la FIFA en 2024".



"Además, habiendo tenido en cuenta el contexto histórico de la primera Copa Mundial de la FIFA, el Consejo de la FIFA acordó por unanimidad organizar una ceremonia única de celebración del centenario en la capital de Uruguay, Montevideo, donde se celebró la primera Copa Mundial de la FIFA. La Copa Mundial de la FIFA se celebró en 1930, así como tres partidos de la Copa Mundial en Uruguay",



DEPORTES

