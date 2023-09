El camino al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 inició con muchas emociones y con el buen arranque de la Selección Colombia, que logró sumar cuatro puntos de seis posibles tras su victoria contra Venezuela por 1-0 y después el empate sin goles frente al seleccionado de Chile.



Aunque las sensaciones del equipo de Néstor Lorenzo han sido positivas, en el mes de octubre tendrá dos importantes retos que podrían ser claves en el camino al Mundial 2026. La Selección se enfrenta a Uruguay, en Barranquilla, el jueves 12 de octubre, y cinco días después se mide con Ecuador en Quito.



Chile vs. Colombia Foto: Elvis González. Efe

Cambio de programación en eliminatorias

En las últimas horas, la Conmebol anunció un importante cambio en la programación de la tercera fecha de las eliminatorias suramericanas. El partido entre el seleccionado de Argentina y Paraguay tuvo una modificación en el horario.



A través de su cuenta de X, la Conmebol confirmó que el encuentro ya no se disputará a las 9 de la noche, hora Argentina y pasará a jugarse una hora antes, sobre las 8:00 p. m., hora local, (6:00 p. m. de Colombia).

Bolivia vs. Argentina. Celebración del gol de Enzo Fernández. Foto: Rodrigo Buendía. AFP

Aunque la Conmebol no justificó la razón por la cual hacía este cambio en la programación, las dos federaciones afectadas ya fueron notificadas para que hagan los preparativos del partido con tiempo para el nuevo horario.



Calendario de la fecha 3 de las eliminatorias

Así se jugará la jornada completa de la fecha 3 de las eliminatorias suramericanas camino al Mundial 2026. Los horarios corresponden a hora colombiana.



Colombia vs. Uruguay: 3:30 p. m.

​

Bolivia vs. Ecuador: 6:00 p. m.



Argentina vs. Paraguay: 6:00 p. m.



Brasil vs. Venezuela: 6:30 p. m.



Chile vs. Perú: 7:00 p. m.

