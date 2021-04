Conmebol hace un anuncio sobre las vacunas ​

Conmebol anunció que comenzará el proceso de distribución de las vacunas, que ya llegaron procedentes de exterior, para impulsar la campaña de inmunización masiva.

Ya las vacunas están debidamente guardadas y el plan se sigue al pie de la letra, con el objetivo de vacunar a miles de jugadores, jugadoras, árbitros, técnicos y colaboradores, beneficiando indirectamente a sus entornos familiares y cooperando con el esfuerzo de los gobiernos para contener la pandemia.



Le puede interesar: (Este es el castigo para Yesus Cabrera tras el golpe a Vargas)



"Las vacunas, donadas por la farmacéutica china Sinovac Biotech Ltd. a la Conmebol y transferidas por ésta sin costo a las Asociaciones Miembro, constituyen una barrera más a la expansión del COVID-19. Se suman a los protocolos sanitarios aplicados desde el año pasado y que han demostrado una altísima eficacia, ya que el 99% de las decenas de miles de pruebas de detección arrojaron resultado negativo", dihno la Comebol en un comunicado.



Y agregó: "El proceso de vacunación comenzará con los planteles que disputarán la Conmebol Copa América y los que se encuentran participando de los torneos internacionales de la Conmebol hasta llegar a los equipos femeninos y masculinos de la máxima categoría de cada país. En todos ellos están incluidos, naturalmente, el cuerpo técnico y los asistentes. El orden continúa con los árbitros y el personal operativo que interviene en la organización de los partidos".



Le puede interesar: (López libró un difícil día de montaña y sube en la general)



La entidad señaló que el protocolo de vacunación garantiza que las dosis entregadas engan nombre y apellidos y que no se pueden desviar.



"El protocolo garantiza que cada dosis tenga “nombre y apellido” y que no puedan desviarse o emplearse en personas que no forman parte del objetivo de esta campaña. El Ministerio de Salud de cada país llevará también un registro detallado de las personas que reciben la vacuna. Además, la Secretaría General de la Conmebol y la Dirección de Ética y Cumplimiento tendrán parte activa en el monitoreo del proceso y en la posterior rendición de cuentas", indicó.



Conmbol advirtió que si luego de completar el objetivo se registra algún remanente, "las Asociaciones Miembro deberán destinar esas dosis a personas debidamente identificadas, previa aprobación de la Conmebol. El criterio, naturalmente, es que no se desperdicie ninguna vacuna y que se otorgue prioridad al entorno del fútbol".



Le puede interesar: (Esta será la sede del partido Santa Fe vs. Junior)



Deportes