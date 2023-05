Santa Fe dejó escapar un empate que tenía casi asegurado y se fue con las manos vacías de su visita a Gimnasia y Esgrima de la Plata, en Argentina, en la Copa Sudamericana. Pero el malestar cardenal no solo fue por la derrota 1-0 sobre el final, además, hubo denuncias de gritos racistas.



(Le puede interesar: Santa Fe pierde, a Bedoya lo expulsan y los memes no fallan)

El atacante Hugo Rodallega, con lagrimas, fue el que denunció los insultos racistas. Al final del partido, el experimentado delantero cardenal dijo que hubo gritos de "negro" y "mono".



"No mejoramos como humanidad. Es un desastre lo que pasa en el mundo. Da tristeza venir... No digo que perdimos porque la gente ofende, pero el tema del racismo ya cansa", empezó el delantero en su declaración.



"Que te llamen mono, que te llamen negro es una falta de respeto y da tristeza", agregó Rodallega.



Dijo que los gritos fueron sobre todo cuando hubo la riña con los jugadores de Gimnasia que derivó en la expulsión de Wilson Morelo, quien también habría recibido insultos de este tipo.



"Nos pasó a todos. Cuando hubo el problema, eso pasa en la cancha, puede haber expulsados, pero ya que la gente se meta con la raza en vez de rabia da tristeza. A mí no me duele perder, porque se puede perder en los últimos minutos, pero me duele lo que pasa en el entorno. En Bogotá los respetamos, ellos no a nosotros", finalizó.

Abren expediente

LAMENTABLE: OTRO EPISODIO DE RACISMO EN EL FÚTBOL PROFESIONAL. Tras el partido de CONMEBOL #Sudamericana en Argentina, Hugo Rodallega denunció actos racistas en el Bosque de Gimnasia.



🗣️ "QUE TE LLAMEN MONO, NEGRO... ES UNA FALTA DE RESPETO"



🗣️ "EN BOGOTÁ LOS TRATAMOS BIEN" pic.twitter.com/rZ7eFIlOnb — SportsCenter (@SC_ESPN) May 24, 2023

De acuerdo a información de varios medios de comunicación argentinos, Conmebol abrió una investigación a Gimnasia de la Plata por actos racistas y en caso de ser culpables, el club argentino se expondría a una dura sanción económica de 100.000 dólares.



De igual manera, las sanciones que podrían acarrear son las de sanción del estadio de Gimnasia, partidos sin público en partidos internacionales, pues son normas que tiene Conmebol en su artículo número 17 del reglamento disciplinario con respecto a la discriminación.



Matías Melluso, capitán de Gimnasia, negó haber escuchado insultos racistas contra Rodallega. “No escuché, pero si es así obviamente no está bien. Lamentablemente estas cosas pasan”, dijo.



La Conmebol ya sancionó con 100.000 dólares a Racing por los insultos racistas de hinchas académicos al público de Flamengo, en el partido del pasado 4 de mayo, por la tercera fecha del Grupo A de la Copa Libertadores.





DEPORTES

Más noticias de deportes