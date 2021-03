El Tino y su polémico comentario sobre la Copa América

La noticia de que Bogotá se quedaba sin partidos de la Selección Colombia en la Copa América generó mucho ruido, al tratarse de la capital y del escenario El Campín, uno de los principales del país. Ante este panorama, 'El Tino' Asprilla no se quedó atrás y propició una dura crítica ante la decisión.

(Además: Atención: la Conmebol tomó una decisión con Bogotá en la Copa América)



"Los directivos de nosotros son una cosa...Nosotros tuvimos la suerte de ir a la Copa América de Brasil. Los brasileños ponen a su selección donde les da la gana. Ellos deciden. Argentina, también. Y nosotros no. Lo que decidan los demás por uno. No hay derecho (...)", comentó el exfutbolista en ESPN.



Y agregó "yo creo que está todo muy mal hecho. Que siempre hacen todo mal. Hace tiempo tuvieron que haber decidido. Es la capital. Tienen que jugar acá. Cuando necesitan irse para los mundiales hacen un partido acá, llenan el estadio, todos los bogotanos son felices. La despedida de la selección siempre es en Bogotá. Pero cuando tienen que jugar un partido oficial por Copa América no, no se puede jugar que porque la altura. La altura no ha matado a nadie. Nadie se ha muerto por altura".

SIN FILTRO



Faustino #Asprilla: "Los directivos hacen todo mal" El panelista se despachó respecto al fixture de la Copa América. Intégrate al debate con el #ESPNFColombia. pic.twitter.com/eHhqQ0pHxf — ESPN Colombia (@ESPNColombia) March 16, 2021

(Puede leer: Reunión de alto nivel para que Bogotá tenga a Colombia en Copa América)



El anuncio del calendario definitivo de la Copa América, que se hizo el lunes, dejó mal parada a Bogotá. La capital colombiana se quedaba sin la posibilidad de recibir en el torneo a la Selección Colombia.



Apenas se supo del tema, comenzaron reuniones de alto nivel para tratar de modificar el calendario y así permitir que el estadio El Campín tuviera un partido de una de las selecciones locales.



Este martes, la Conmebol anunció un cambio en la programación del torneo. El partido de cuartos de final del torneo entre el primero del grupo B y el cuarto del grupo A, que se iba a jugar el 3 de julio en Barranquilla, ahora se disputará en Bogotá, a partir de las 8 p. m.



La modificación, sin embargo, no asegura que Colombia esté en ese encuentro. Para poder ser protagonista de ese partido, deberá ganar su zona, en la que están Venezuela, Ecuador, Perú y Brasil.



REDACCIÓN EL TIEMPO

