Hernando Mauricio Vergara, médico que atendió a Diego Maradona, fue condenado por la justicia de España tras confirmarse que participó en una red de narcotráfico en el que habían otros 12 colombianos.

Vergara, a quien se le conocía como El doctorcito, será expulsado de territorio español y las autoridades han indicado que no podrá volver a ingresar a ese país.

Lo que se sabe

El médico, en alguna ocasión, fue vinculado con el delantero colombiano Edwin Congo, pero las autoridades no señalan al exjugador en la investigación.



“Estoy muy tranquilo. No es una situación cómoda, pero estoy en casa… tranquilo. Me han hecho una serie de preguntas y, al terminar, he regresado a casa”, dijo en aquella ocasión Congo.



"Hernando Mauricio Vergara, médico de profesión, ocupa un escalón intermedio dentro de la organización, desarrollando labores de logística en las operaciones de narcotráfico que le encomienda el líder de la organización criminal, así como de coordinación de envíos de contenedores con sustancia estupefaciente a los países europeos que el anterior le indica", dice El Espectador.

Y agregó: "Es propietario de la clínica de estética Meraki Clinic, en la calle Santiago Bernabéu, de Madrid, con poca actividad profesional, que se utiliza además como lugar de encuentro de la organización, para enmascarar y facilitar las reuniones de la actividad de su actividad y proporcionar un lugar donde mantenerlas”.



Vergara estuvo vinculado con Maradona por allá en el 2022, cuando fue detenido en el aeropuerto de Cali con dos kilos de cocaína y señaló que el argentino nunca había regresado para consultarlo.

