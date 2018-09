Tres conclusiones de Millonarios tras el clásico de la Suramericana

Millonarios juega mal, cada vez más mal. Este martes, contra Santa Fe el equipo no generó ni un solo tiro de esquina; remató dos veces al arco (una por un error del rival y otra por un tiro libre) y fue un mar de nervios cuando tuvo la pelota. Acá tres conclusiones de lo que dejó el pálido empate en el clásico de ida de la Copa Suramericana.

1. Poca intensidad

En los primeros 20 minutos del partido, Santa Fe ‘se comió’ a Millonarios por actitud e intensidad; en los duelos los rojos fueron más fuertes, en velocidad ganaban por default y eso generó bastantes errores que por incapacidad de los rojos no fueron cobrados. Anier Figueroa perdió la pelota tres veces, pero en las tres, por fortuna para los azules, Santa Fe falló.





Y en los momentos que tuvo la oportunidad de atacar, no hubo velocidad, los pases casi siempre hacia atrás y acto seguido iba un pelotazo.

2. El esquema y varios jugadores no resisten más

La excusa que solo hay tiempo para comer, descansar y volver a jugar ya está expirada. Es cierto que Millonarios vive un calendario bastante apretado, pero de alguna forma Miguel Ángel Russo y su cuerpo técnico deben darle la vuelta.



Los extremos Óscar Barreto y Gabriel Hauche no tienen su mejor desempeño y en el recorrido de sus carreras no ha sido su puesto preferido. Poner a Christian Marrugo, un jugador de 33 años, a desgastarse marcando cuando es conocido que donde más se destaca es la zona de creación ya no tiene sentido.



Si en el último año no ha dado frutos el esquema y en la nómina, en teoría, hay jugadores para intentar plantear otro juego ¿por qué no buscar el tiempo para intentarlo? Entre comer, descansar y volver a jugar debe haber tiempo para planificar y mejorar.

3. Las bajas se sintieron

En la retina todavía está que el equipo de gala de Millonarios, con sus cuatro extranjeros, fue la mejor versión que se ha visto este semestre en cuanto a fútbol y goles, precisamente en la Copa Suramericana. Pero a esa base, este martes, le faltó Matías de los Santos, Jhon Duque y Roberto Ovelar; los dos primeros claves en el último año en el embajador, y el último ha logrado marcar diferencia cuando ha jugado.



En defensa fue notable la ausencia de De los Santos ya que Figueroa no dio la talla para el partido; en el medio si bien Juan Gyuillermo Domínguez no desentonó, no fue preciso a la hora de entregar el balón; y adelante Ayron del Valle sigue siendo el gran sacrificado, jugando sin compañía y cuando sale del área, no hay un referente para intentar marcar.



