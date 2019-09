Balance de Colombia en amistosos: 2 pruebas, 2 formaciones y 2 empates

Pasaron los dos partidos de preparación de la Selección Colombia y el saldo es de dos empates, uno muy duro contra Brasil y otro que dejó un sinsabor contra Venezuela, porque se debió ganar. Estas son las cinco conclusiones.

Colombia vs. Venezuela Foto: Efe

1. Dos buenas pruebas, pero sin victoria

Dos empates fueron los resultados de Colombia en los juegos de preparación. Pasó de uno intenso y duro contra Brasil, con sensación de victoria, a una igualdad contra Venezuela, con sensación de derrota. Ganó en funcionamiento y en la sistematización de movimientos, que ahora es lo más importante.

Luis Fernando Muriel, el más destacado de Colombia en el duelo contra Brasil. Foto: Miguel Ángel Bautista

2. Titulares y suplentes

La gran conclusión es que hay un equipo titular, el que enfrentó a Brasil (a falta de James y, quizá, Falcao), y el suplente, el que enfrentó a Venezuela (solo repitieron titularidad Sánchez y Cuadrado). El segundo equipo no tuvo definición. No fue eficaz. Se destacaron Yairo Moreno, el portero Montero y el central Murillo.

Acción de juego del partido entre Brasil y la Selección Colombia. Foto: Miguel Bautista



3. Alternativas sin James ni Falcao

Sin James, Queiroz puso jugadores para ocupar las bandas con explosión, velocidad y sacrificio, como Muriel –le hizo dos goles a Brasil– y Roger. Los que fueron puntas tuvieron constante acompañamiento y opciones, pero ni Borré ni Zapata anotaron. Eso sí, Duván marca diferencia, es el que amenaza a Falcao.

Acción de juego del partido entre Colombia y Venezuela. Foto: Miguel Bautista



4. Fortalece el 4-3-3 de la Copa América

Queiroz insiste que no es un DT de sistemas, pero en el papel se dibuja una figura 4-3-3 (ver gráfico) en el que no hay un ‘10’ y sí un juego veloz por las bandas, con laterales y extremos, además de volantes mixtos. Se ratificó que Cuadrado, con Queiroz, jugará como interior y no como extremo. Pero ayer fue dinámico: el mejor.

Acción de juego del partido entre Colombia y Venezuela. Foto: Miguel Bautista

5. Los laterales, en blanco y negro

Sigue siendo el gran tema para resolver. En el partido contra Brasil, Tesillo tuvo muchas dificultades en la izquierda, incluso falló en el primer gol brasileño al perder la marca. Stefan lo hizo bien, con buen rendimiento. En el segundo juego, Borja (izquierda) tuvo buena proyección, incluso con opción de gol. Orejuela se notó menos, pero cumplió. Aunque la exigencia que tuvieron estos fue menor. La búsqueda sigue.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET