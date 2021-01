Karim Benzema reaccionó con ironía a su llamado a juicio por chantaje

El delantero del Real Madrid Karim Benzema ironizó este jueves sobre "la mascarada" del proceso judicial al que deberá enfrentarse por el caso de presunto chantaje hacia su compañero Mathieu Valbuena mediante un video sexual, en un mensaje con tono provocador publicado en Instagram.

"Bueno, entonces ¿para cuándo es la mascarada, eh?", reaccionó en la red social, unos horas después del anuncio de su proceso ante el tribunal correccional de Versalles, en una fecha que aún no fue fijada.



Encausado por "complicidad en intento de chantaje", la estrella del fútbol mundial se expone a hasta cinco años de prisión y 75.000 euros de multa.



Benzema será juzgado por haber incitado presuntamente a su antiguo compañero en la selección francesa a pagar a los extorsionadores que amenazaban con hacer público un video íntimo de Valbuena. Otros cuatro hombres están implicados en el caso por intento de chantaje y uno de ellos también por abuso de confianza.



"Desgraciadamente no estamos sorprendidos. Se trata de una decisión tan absurda como previsible", reaccionó el abogado de Benzema, Sylvain Cormier, quien denunció un "ensañamiento" contra su cliente. El Real Madrid no se expresó por el momento sobre el caso.



DEPORTES

*Con información de AFP