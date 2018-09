Reyes: un técnico con perfil de formador, de paso por la Selección

El partido terminó y los jugadores de Colombia fueron al encuentro de su entrenador. Lo levantaron entre varios brazos y lo agitaron hacia el cielo, sin dejarlo caer, como a un niño, o como a un torero que sale en hombros. Colombia acababa de ganar la medalla de oro en los juegos Centroamericanos y del Caribe, el pasado 31 de julio, y el DT Arturo Reyes celebró por las nubes. Ahora, cuando asume temporalmente como técnico de la Selección de mayores, sus pies ya están en tierra.

Una jugada impensada del destino puso a Reyes, a sus 49 años, en el cargo más codiciado del fútbol colombiano, aunque se trate de un paso transitorio. José Pékerman no ha renovado, no hay técnico en propiedad, se vienen los partidos amistosos contra Venezuela y Argentina (7 y 11 de septiembre) y Reyes acaba de ganar el oro en los Juegos: todo estaba servido para que se le diera esta oportunidad. Ahora no cabe de la dicha, aunque está tranquilo, con expectativas y aterrizado.

Experto en formación

Arturo Reyes fue un defensor central espigado, flaco, zurdo, de fuerte remate, agresivo en la marca. Esa fue la imagen que construyó como jugador de Bucaramanga, Huila, Junior y Unión Magdalena. Una carrera de 14 años. Quienes compartieron con él lo recuerdan como un jugador intuitivo, líder y analítico, que tenía madera de entrenador desde antes de colgar los guayos, porque organizaba, daba indicaciones y miraba los partidos desde atrás, como si los viera desde afuera, como si fuera el entrenador.



En Academia Compensar del fútbol de ascenso terminó como futbolista y comenzó como entrenador. Primero tuvo a cargo una categoría menor, su especialidad desde entonces; luego fue asistente de Jorge ‘Chamo’ Serna –actual director de desarrollo de la Federación Colombiana de Fútbol–, y después quedó en el equipo principal, su primer gran cargo. Luego dirigió al Bucaramanga y pasó por Patriotas, en la A, y por Barranquilla, en la B. No ganó títulos, pero sí experiencia en el fútbol profesional. De paso fortaleció su perfil como formador, porque el fútbol siempre lo jala hacia las categorías menores. En Academia, en su segunda etapa, cumplió esa labor con el equipo sub-20. Hoy se lo conoce por su metodología para el desarrollo del futbolista desde temprana edad, es decir, en la etapa de orientación hacia el alto rendimiento.

Un antes y un después

Antes de llegar a las juveniles de la Selección Colombia, tuvo una experiencia trascendental como asistente técnico en el Junior. Sus allegados dicen que esa etapa, en el 2017, marcó un antes y un después en su carrera, porque se volvió más estratégico, más maduro, y porque le sacó mucho provecho al entrenador, que era y sigue siendo, Julio Comesaña, quien hoy ve a Reyes así: “Es un buen profesional, actualizado, comprometido con su profesión. Es un hombre del fútbol que ha venido recibiendo oportunidades importantes, que las ha sabido aprovechar, porque se ha preparado para eso. Esta oportunidad que le llega ahora le permitirá entrar al fútbol de la élite mundial. Está preparado y tiene deseos de escalar. Debe estar tranquilo”.



Después de ese periodo, Reyes fue designado para asumir en la Selección Colombia sub-20, que estaba sin entrenador desde la salida de Carlos ‘Piscis’ Restrepo. La tarea de Reyes fue mirar jugadores por todo el país, programar microciclos y participar en los Juegos Suramericanos, en los que obtuvo bronce. “Lo que buscamos es un equipo con equilibrio, defender y atacar con muchos jugadores”, manifestó en su momento Reyes con relación a su idea de juego.

Arturo Reyes, técnico de la Selección Colombia Sub-20. Foto: Guillermo González / Archivo EL TIEMPO

“Es un DT que no deja nada al azar. Al contrario, está pendiente desde el último partido, teniendo en cuenta el próximo rival, de cada detalle, y eso se ve reflejado desde el entrenamiento hasta la competencia”, asegura Nelson ‘Rolo’ Flórez, su actual asistente técnico.



Reyes es samario. Es casado y tiene dos hijos. Es muy centrado, de buen humor, pero “sin folclorismo”, así lo describen en su círculo de amigos y compañeros de trabajo.



“Sabe delegar funciones, se sabe hacer entender. Cuando no está de acuerdo, lo hace saber, pero de buena manera. Y sabe llegarles a las personas”, agrega Flórez.

El pasado 31 de julio, Colombia ganó el oro en los Centroamericanos y Reyes tocó por primera vez el cielo. Pero eso ya pasó, hoy tiene de nuevo los pies en la tierra, para dirigir a Colombia en los amistosos.











