Everton, al ritmo de James: victoria contundente 4-1

Everton jugó un partido tranquilo. Aceleró en los momentos oportunos y cada que lo hizo fue letal para derrotar al West Ham, este miércoles, 4-1, y avanzar a los cuartos de final de la Copa de la Liga inglesa. Everton, con James en la cancha, está imparable. Aunque el equipo sufrió tres bajas sensibles.

James fue la novedad, porque no había estado en los dos anteriores partidos de la Copa. Carlo Ancelotti decidió poner a sus mejores hombres para este partido, para no correr riesgos y poder seguir adelante.



Y el equipo no se complicó. A los 11 minutos apareció el goleador, el 9, Calvert-Lewin para recibir un gran pase desde su defensa y definir con toda la calma, el 1-0 en Godisson Park.



James estuvo en lo suyo, moviéndose de izquierda a derecha, transitando por el centro del campo, generando juego, conexiones. Buscó con insistencia a Richarlison que no estuvo fino en la primera parte. De hecho en una de esas sociedades le anularon un gol por fuera de lugar.



En otra ocasión, James encaró, dejó a dos rivales y le dio la pelota al brasileño que no pudo concretar.



Everton tuvo un partido sin complicaciones. West Ham lo agredió muy poco, quizá en una buena oportunidad cerrando la primera parte, pero la pelota fue afuera.



En la segunda parte West Ham arrancó con decisión y en solo 45 segundos encontró el empate. Snodgrass sacó un buen remate y puso el 1-1.



Pero Everton no se intimidó. Rápidamente controló el balón y el partido. Fue al ataque y fue por la victoria. La encontró de manera sólida, con anotaciones de Richarlison, quien recibió un pase de James y arrancó en una maratón, creando su propio espacio para rematar y anotar.



Luego, volvió a aparecer Calvert-Lewin, para ratificar su gran momento, con otra anotación, rematando oportuno en el área al capturar un rebote en el palo. Y él mismo goleador puso el cuarto, en otra jugada que también inicio James y en una tocata, para el 4-1 definitivo.

James jugó bien, fue el guía del equipo, el constructor de las acciones ofensivas.



La mala noticia para Ancelotti es que perdió a tres jugadores por lesión. En la primera parte se fue Kenny, en la segunda parte se lastimó Richarlison, baja sensible, y luego Allan, uno de los refuerzos.



El Everton de Carlo Ancelotti se mete en cuartos de la Copa de la Liga y se une en esta ronda al Manchester City, al Manchester United, al Newcastle United y al Tottenham Hotspur.



