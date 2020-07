David Ospina estuvo en el empate de Nápoles con Milan 

Nápoles (6)n que tuvo a David Ospina, y AC Milan (7) empataron a dos goles en el cierre de la jornada 32 de la Serie A, un resultado que beneficia sobre todo a una Roma que se consolida en la quinta plaza.

El Milan se adelantó en el marcador con un tanto de volea del lateral francés Theo Hernandez (20), pero Giovanni Di Lorenzo (34) y el belga Dries Mertens (60) voltearon el marcador para los napolitanos.



El marfileño Franck Kessié, desde el punto de penal, empató para un Milan que se quedó en inferioridad en los últimos minutos por la expulsión del belga Alexis Saelemaekers (88).



Con este resultado, el Nápoles mantiene los dos puntos de ventaja sobre el Milan en la pelea por la clasificación directa a la fase de grupos de la Europa League. El equipo lombardo, con esa séptima plaza, estaría obligado a pasar por la fase previa.



Antes de este duelo de la zona alta de la clasificación, el interés de la Serie A se centró en la lucha por la permanencia, en la que Génova y Sampdoria, los dos equipos de la capital de la Liguria, dieron un paso importante hacia la salvación al saldar sus partidos con sendas victorias.



La Sampdoria (14ª) se impuso por 3-1 en su visita al Udinese (15º), con goles de Fabio Quagliarella (45+1), Federico Bonazzoli (84) y Manolo Gabbiadini (90+4), remontando el tanto inicial de Kevin Lasagna (37). Con esta victoria, la Sampdoria, entrenada por el veterano Claudio Ranieri, alcanza los 35 puntos, cinco más que el primer equipo en zona de descenso, el Lecce, que no pasó del empate sin goles en su desplazamiento a Cagliari (11º).



Ese resultado permitió al Génova, que antes había derrotado 2-0 al colista SPAL, superar al Lecce en la clasificación y salir del descenso a falta de seis partidos (18 puntos) para la finalización del campeonato.



El montenegrino Goran Pandev (24) y el danés Lars Schöne (54) fueron los autores de los goles de la victoria genovesa. Quien casi seguro que no se salvará será la SPAL, que queda con 19 puntos, a once del Génova, que marca por el momento la salvación, cuando sólo quedan 18 puntos en juego para el colista de la Serie A.



En otros partidos del domingo, sin tanta trascendencia para la clasificación, el Parma (12º) igualó un partido que perdía 0-2 con el Bolonia (10º) en el minuto 90, gracias a dos goles en el descuento del esloveno Jasmin Kurtic (90+3) y de Roberto Inglese (90+5).



Bolonia se había adelantado con tantos del brasileño Danilo Laranjeira (3) y de Roberto Soriano (16). Finalmente, Fiorentina (13º) y Hellas Verona (9º) empataron a un gol. Davide Faraoni adelantó a los visitantes en la primera parte (18) y Patrick Cutrone igualó para los florentinos en la última acción del partido (90+7).