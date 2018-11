Con Cuadrado en la titular, Juventus derrotó 2-0 al Spal 

El noveno gol liguero del curso del portugués Cristiano Ronaldo impulsó este sábado el triunfo por 2-0 del Juventus contra el Spal de Ferrara y permitió al equipo turinés afianzar su liderato en la Serie A (Primera División), con nueve puntos de ventaja sobre el Nápoles, segundo, que juega el domingo.



Cristiano desbloqueó el partido a la media hora de juego y alcanzó al polaco del Génova Krzystof Piatek al mando de la clasificación de artilleros del torneo, para llegar con el pleno de confianza a la cita del martes con el Valencia en la Liga de Campeones.

Sin los alemanes Sami Khedira y Emre Can ni el italiano Federico Bernardeschi, lesionados, y con Giorgio Chiellini que empezó en el banquillo, el

Juventus tiró de experiencia y sumó su duodécima victoria liguera, que unida a un empate en trece partidos marca un comienzo de récord.



Con el uruguayo Rodrigo Bentancur de titular en el centro del campo, los turineses controlaron los ritmos y desbloquearon el choque a los 29 minutos, con una perfecta definición de volea de Cristiano tras un golpe franco lanzado por el bosnio Miralem Pjanic.



La ventaja llegó después de que el colegiado anulara un gol en propia meta del defensa brasileño del Spal Felipe Dal Bello con la ayuda de la VAR, tras analizar una situación límite. El meta visitante realizó un pase desde saque de fondo para su defensa cuando el croata Mario Mandzukic todavía estaba dentro del área de penalti; a continuación el Juventus recuperó el balón y Felipe desvió en propia puerta un centro del brasileño Douglas Costa.



Sin embargo, el árbitro detectó la posición de Mandzukic y la consideró influyente en la acción, el único aspecto del reglamento que determina la anulación de una diana en estos casos. Ese gol anulado no impidió al Juventus imponer su ley y, tras un zurdazo al poste de Douglas Costa en el 50, sentenciar el choque a la hora de juego, cuando Mandzukic empujó el balón entre las mallas tras un rechace del portero.



Con otra prueba de autoridad, la "Vecchia Signora" defendió su ventaja y aumentó la presión sobre el Nápoles, que no podrá fallar este domingo en casa contra el Chievo Verona si quiere mantener los seis puntos de distancia del liderato. Horas antes, el Roma cayó 0-1 en el campo del Udinese, en su último partido previo al enfrentamiento de este martes en la Liga de Campeones contra el Real Madrid en el Estadio Olímpico.



Con el bosnio Edin Dzeko, Alessandro Florenzi o el turco Cengiz Under que empezaron en el banquillo, el Roma sucumbió ante un golazo del argentino Rodrigo De Paul y padeció su cuarta derrota liguera del año, lo que complica su lucha por la zona Liga de Campeones.



Todos los equipos italianos saltan al campo este fin de semana con una marca roja pintada en la cara, sumándose a una iniciativa promovida por la Liga Serie A para combatir la violencia contra las mujeres.







EFE