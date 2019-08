Con alertas por James y Falcao, se espera lista de la Selección

El técnico Carlos Queiroz podría anunciar este lunes la lista de convocados a la Selección Colombia para los partidos amistosos contra Brasil, el 6 de septiembre, y Venezuela, cuatro días después. En ella, seguramente, estarán los dos referentes del equipo en los últimos tiempos, James Rodríguez y Radamel Falcao García. El presente de las dos figuras sigue siendo tema de conversación.

Después de muchos rumores, sobre todo de un posible cambio de equipo, James volvió a ser titular con el Real Madrid el sábado, luego de 832 días, en el empate 1-1 con Real Valladolid. El colombiano salió en el minuto 57, tras una buena actuación. El DT Zinedine Zidane dijo que James salió “tocado”. ¿Qué tanto como para no terminar el juego?



José Sámano, periodista de El País de España, escribió que el asunto de James pasa por su forma. “Su físico no le aguantó, y a los 56 minutos salió del campo ovacionado”, dijo, y recordó que el colombiano no tuvo minutos en la pretemporada. Al parecer, no tendría nada para preocuparse y podría integrarse sin problemas a la Selección.



El otro tema son los rumores sobre su futuro, que no paran. Ahora, el medio Sport-Italia asegura que el Milan estaría interesado en contratarlo, como plan B, si no logra fichar al argentino Ángel Correa.



En cambio, el que sigue sin jugar es Falcao. No fue convocado para el partido del Mónaco contra el Nimes, que terminó 2-2. El DT Leonardo Jardim había dicho que el colombiano tenía un problema en un tobillo. El jugador vio el partido desde el palco.

Versiones de prensa aseguran que hay una diferencia de 3 millones de euros para que el Galatasaray lo contrate, y el medio español Don Balón ratificó el rumor que lo vincularía al Valencia si sale de Rodrigo.

Otros nombres

Ya se conocen algunos nombres que podrían estar en la primera lista de Queiroz después de haber quedado por fuera de la Copa América, la gran mayoría, del fútbol brasileño: Felipe Aguilar, zaguero del Santos; Iván Angulo, mediocampista de Palmeiras, y Luis Orejuela, lateral de Cruzeiro, fueron ‘bloqueados’. Sin embargo, por este último, el club habría pedido que no lo convocaran para que juegue en la Copa de Brasil. También fue reservado Stiven Mendoza, del Amiens de Francia.



DEPORTES