Compañero de Falcao en Galatasaray podría quedar ciego

El lateral noruego del Galatasaray, Omar Elabdellaoui, sufrió un grave accidente con juegos artificiales en la despedida del 2020, que lo tiene hospitalizado y con heridas de consideración en las manos y en los ojos.

El club turco, donde juega Falcao García, confirmó la noticia y explicó que “Omar recibió primeros auxilios después del desafortunado accidente. El daño en sus ojos solo será evidente después de un examen más detenido. Ahora está completamente consciente y no hay riesgo de muerte”.



Según medios turcos, los médicos que atienden a Elabdellaoui fijan su atención en la visión del lateral, pues se teme que sus ojos estén muy afectados y no pueda recuperar la vista.



Tanto el entrenador Fatih Terim como el capitán del Galatasaray, Arda Turan, se han desplazado al hospital para acompañar al futbolista, que se encuentra fuera de peligro.



El compañero de Falcao fue fotografiado por el conductor de la ambulancia que llevó a Omar al hospital. Esas imágenes inundaron las redes sociales, algo que causó la indignación del Galatasaray.



“El conductor de la ambulancia tomó fotos y las compartió en las redes sociales. Es una pena. Un pecado. Esta persona tiene 3 hijos y el Galatasaray tiene 30 millones de seguidores. Hay miles de personas, familias y amigos preocupados por él. ¿A qué conciencia le puede servir una fotografía así? Qué vergüenza. Seguiremos este hecho hasta el final”, anunció el club.



REDACCIÓN FUTBOLRED