¿Quiere ver todos los partidos de la eliminatoria? Así puede hacerlo

La eliminatoria para el Mundial de Catar 2022 comenzó este jueves, pero no todos los partidos se vieron por señal abierta. Cabe recordar que los derechos para Colombia pertenecen a Caracol Televisión.

En la primera fecha de la eliminatoria, el canal licenciatario emite tres de los cinco partidos: Uruguay vs. Chile, Argentina vs. Ecuador y Colombia vs. Venezuela. En cambio, no hubo señal de Paraguay vs. Perú y tampoco se verá este viernes en vivo el

duelo entre Brasil y Bolivia.



¿Cómo se pueden ver esos partidos en suelo colombiano? La única posibilidad es pagando por la señal.



El canal licenciatario transmite todos los juegos de la eliminatoria a través de la plataforma Caracol Play, en la que además están disponibles todos los contenidos que producen. La fórmula de pago es una suscripción anual y cuesta 75.900 pesos.



Todos los partidos que juegue Colombia en la eliminatoria tendrán transmisión por la señal abierta del canal y también a través de la televisión digital terrestre (TDT).



